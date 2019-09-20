Антон Шипулин решил отдавать половину депутатской зарплаты ветеранам

Депутат Госдумы от Свердловской области, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин решил отказаться от половины своей зарплаты в пользу ветеранов. Об этом сообщил сам парламентарий.

Шипулин по итогам единого дня голосования 8 сентября победил на довыборах в Госдуму. По словам бывшего спортсмена, первый шаг в новом статусе он уже сделал, приняв указанное решение.

"Половину своей зарплаты я буду перечислять на благотворительные цели Совета ветеранов своего избирательного округа", - написал Шипулин на своей странице в Instagram.

Парламентарий разместил снимок своего заявления, в котором просит "удерживать ежемесячно из денежного содержания сумму в размере 160 тысяч рублей" и переводить эти средства на счет "Серовской ветеранской организации".

Недавно приступивший к работе депутат признался, что ему непросто войти в новый ритм и влиться в новый коллектив. "Это целый мир со своими трудностями и со своими, будем надеяться, победами. Пусть это будет звучать амбициозно, но я нацелен на достижение максимальных результатов", - отметил он.