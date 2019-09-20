Бренд-шеф "Кейтеринбурга" стал призером кулинарного конкурса

Бренд-шеф компании "Кейтеринбург" Игорь Оспенков стал призером гастрономического фестиваля "Евразия Фест-2019", завоевав серебряную медаль "Шеф-повара года". Помимо престижной профессиональной награды ему достался денежный приз - 45 тысяч рублей.

Турнир кулинаров проводится в Екатеринбурге в рамках межрегиональной агропромышленной выставки УрФО уже третий год подряд. В этот раз его посвятили творчеству писателя Павла Бажова и 75-летию Свердловской области. Участники конкурса "Шеф-повар года" получили задание подготовить закуски и основные блюда из уральских продуктов, передать колорит местной кухни.

Жюри оценивает их старания по 100-бальной системе, критериев множество: от подачи, подбора ингредиентов до инноваций.

- Важно, чтобы участники показали свою фантазию и талант. На приготовление блюд отводится ровно час, потом они должны презентовать их судьям. Я сам когда-то стоял по ту сторону стола - был конкурсантом, потом собирал команды. Бывает, что неожиданно "выстреливают" новички, в том числе из малых городов, ведь обучение и разнообразные продукты сейчас доступны всем, но, как правило, побеждают те, кто уже неоднократно приезжает на фестиваль, участвует в мастер-классах. Кто по-хорошему настырен, - говорит Юрий Вяткин, мастер-повар РФ, судья Всемирной ассоциации шеф-поваров WACS.

Игорь Оспенков подготовил для жюри фуршетную композицию "Серебряное копытце" - изящного лесного оленя на вершине горы из паштетов, рулетов и канапе, а также два блюда: закуску из фаршированной свеклы и репы, рулет из оленины и рагу из кролика и перепелки. Репа со смородиновым соусом в его исполнении так понравилась судьям, что они не оставили на тарелке ни кусочка. В итоге Игорь стал вторым в индивидуальном зачете с дегустацией, опередив 15 соперников, и первым в классе "фуршетные закуски".

- Чувствую радость и облегчение одновременно - конкуренты были очень сильные! В следующем году снова буду участвовать - хочу взять "золото", - поделился он эмоциями сразу после награждения. - Главное в нашей профессии - желание постоянно узнавать что-то новое, пробовать, смотреть, как развиваются другие, и двигаться вперед самому.

Любовь к кухне у Игоря, кстати, - от дедушки, повара-самоучки. Карьеру Оспенков начинал в ресторане, но уже три года как переквалифицировался в бренд-шефа столовой. Победа на "Евразия Фест" для него уже не первая в этом году, весной Игорь стал бронзовым призером конкурса "Славим человека труда" в УрФО.

Серебряное копытце проходило лейтмотивом всех конкурсных работ представителей "Кейтеринбурга" на "Евразия Фест". В частности, Светлана Зырянова, боровшаяся за звание "шеф-кондитера года", водрузила волшебного героя на вершину шоколадного торта по мотивам бажовских сказов. Темно-коричневый бисквит с белой сливочной начинкой в разрезе напоминает слои горной породы. Ее 10 соперников не уступали в фантазии, на столах можно было увидеть настоящие рукотворные произведения искусства, например, зеленую ящерку, которая греется в лучах солнца на высоком пне из бисквита, или малахитовую шкатулку из мастики с россыпью сладких самоцветов.

По материалам пресс-службы "Кейтеринбург"