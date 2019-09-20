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20.09.2019 12:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Имамы Югры обсудили, как противодействовать религиозному экстремизму

Текст: Елена Панова
В третий раз в Югре, в Сургутскогм районе, прошел региональный обучающий семинар для имамов мечетей Духовного управления мусульман. Его тема - "Особенности организации деятельности мечетей в условиях современных реалий российского общества".
Фото: Пресс-служба администрации Сургута Фото: Пресс-служба администрации Сургута
Фото: Пресс-служба администрации Сургута

Как отмечают в департаменте общественных и внешних связей Югры, в качестве лекторов были приглашены заместитель заведующего кафедрой исламской теологии Российского исламского института, старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин Казанского исламского университета Мухаммед Муратов и доцент, кандидат юридических наук, заместитель директора института государства и права Сургутского государственного университета Лариса Попова.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
В Югре началось формирование Общественной палаты округа

Участники обсудили актуальные вопросы исламского права, перспективы развития мусульманской уммы России, причины разногласий среди мусульманских ученых, базовые принципы исламской цивилизации - толерантность и веротерпимость, а также причины радикализма среди мусульман.

Отметим, что это уже второй этап третьего регионального семинара. Первый прошел в апреле. Тогда в нем приняли участие 22 священнослужителя, в том числе пять имамов, получивших религиозное образование в духовных учебных заведениях стран Средней Азии и дальнего зарубежья. Они прослушали курс лекций по темам "Основы исламского права. Усуль аль-Фикх", "Классическое исламское право", "Роль духовных и нравственных основ в формировании имиджа. Основные этапы подготовки публичного выступления представителей духовенства", "Технология ведения публичного выступления", "Правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений".

Семинары для мусульманских священнослужителей Югры организует департамент внутренней политики округа в течение трех лет. Они нацелены на сохранение ценностей традиционного ислама, осуществление просветительской деятельности, направленной на противодействие распространению псевдорелигиозного радикализма, одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день. С их помощью священнослужители повышают уровень подготовки для дальнейшего участия в профилактической работе, в том числе информационно-пропагандистской, направленной на воспрепятствование попыткам внедрения в общественно-политическую жизнь идеологии терроризма, а также идей и методов религиозно-политического экстремизма.

Общество Религия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера
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