На Южном Урале увеличены выплаты труженикам тыла

Южноуральцы, имеющие статус тружеников тыла, начнут получать повышенную денежную выплату. Решение о дополнительной социальной поддержке этой категории льготников принято по инициативе главы региона Алексея Текслера, сообщили в минсоцотношений региона.

- Для лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны не менее полугода либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, с 1 сентября 2019 года увеличился размер ежемесячной денежной выплаты с 270 рублей до 1 600 рублей, - пояснила исполняющий обязанности министра социальных отношений Татьяна Никитина. - С тружениками тыла, имеющими другие льготные статусы и получающими ежемесячную денежную выплату по иным основаниям, например, как ветераны труда, ветераны труда Челябинской области, проводится работа по переоформлению заявлений на получение ЕДВ труженикам тыла, то есть по наиболее выгодному основанию.

Тем, кто подал заявление на повышенную выплату до 1 июля 2020 года, будет выплачена разница между ранее назначенной ЕДВ и выплатой, положенной труженикам тыла. По данным минсоцтоношений, сегодня в регионе проживает около 18 тысяч таких ветеранов. На их поддержку в областном бюджете на 2020 год дополнительно запланировано 37 миллионов рублей.