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20.09.2019 21:19
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Три российских боксера вышли в финал чемпионата мира

Текст: Максим Домчев
Три российских боксера вышли в финал чемпионата мира, проходящего в Екатеринбурге. За золотые медали поспорят Андрей Замковой, Глеб Бакши и Муслим Гаджимагомедов. Максим Бабанин свой поединок проиграл.

В весовой категории до 75 кг Глеб Бакши встречался с бразильцем Эбертом да Консейсао Соузой и победил раздельным решением судей 4:1. В решающем поединке россиянин встретится с филиппинцем Эумиром Марсиалем.

На ЧМ по боксу россиянин победил вопреки решению судей

Муслим Гаджимагомедов, выступающий в весовой категории до 91 кг в полуфинале боксировал против болгарина Радослава Панталеева. Россиянин добился убедительной победы единогласным решением судей. За золото он поспорит с эквадорцем Хулио Сезаром Кастильо Торресом.

Боксер Андрей Замковой нокаутировал соперника за 55 секунд

Капитан сборной России Андрей Замковой, выступающий в категории до 69 кг, встречался с казахстанцем Аблайханом Жусуповым. И тут россиянин победил по мнению всех пяти арбитров. В финале он встретится с Пэтом Маккормаком, представляющим Англию.

Разочаровал болельщиков тяжеловес Максим Бабанин, единогласным решением судей уступивший боксеру из Узбекистана Баходиру Джалолову. Россиянин стал обладателем бронзы, однако накануне Олимпиады он вряд ли убедил тренерский штаб сборной.

Спорт Бокс Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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