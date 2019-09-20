В Челябинске сбитого трамваем пешехода переехала иномарка

В Челябинске выясняют обстоятельства двойного ДТП, в котором пострадал 57-летний пешеход. Сначала мужчина попал под трамвай, а затем его переехала иномарка, сообщили в пятницу в городской ГИБДД.

- Инцидент произошел вчера около восьми часов вечера в районе дома № 29 по Шоссе Металлургов, - сообщили в пресс-службе ГИБДД. - Водитель трамвая не заметил пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. От удара пешеход упал на дорогу, и на него совершил наезд автомобиль SsangYong.

Пострадавший госпитализирован с места происшествия.

Госавтоинспекция напоминает, что переход проезжей части в неустановленном месте приводит к трагическим последствиям. С начала года в Челябинске произошло 357 наездов на пешеходов, в которых 21 человек погиб, и свыше 300 получили ранения различной степени тяжести. В 97 случаях происшествия произошли по вине пешеходов, отметили в ГИБДД.