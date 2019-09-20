В Зауралье экс-глава района ответит за недостроенный водопровод

В отношении бывшего главы Кетовского района возбуждено уголовное дело: экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области, в июне 2015 тогда фигурант дела заключил муниципальный контракт по программе "Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на период до 2020 года" на строительство водопровода в селе Кетово. Подрядчики с заданием не справились. Несмотря на это, бывший глава подписал им акты на сумму свыше 15 миллионов рублей за фактически невыполненные работы. Федеральная целевая программа стоимостью более 152 миллионов рублей была провалена, сельские жители остались без водопровода.

Сейчас подозреваемый задержан. Ожидается, что завтра суд изберет в отношении него меру пресечения.

В 2017 году чиновник уже был осужден за злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток за махинации с земельными участками и приговорен к 3,5 миллионов рублей штрафа.