Решительный "Ответ": на что способен новый противолодочный комплекс

Эксперты рассказали об особенностях новейшего противолодочного комплекса "Ответ".

Газета "Красная Звезда" посвятила статью новым разработкам для ВМФ России.

Говорится здесь в частности и о перспективном ракетном противолодочном комплексе "Ответ". Его государственные испытания, по недавнему заявлению замминистра обороны РФ Алексея Криворучко, завершатся в 2020 году.

Автор отмечает, что Минобороны пока не давало подробной информации о нем. Зато высказались, на сей счет, эксперты.

Некоторые полагают, что "Ответ" является дальнейшим развитием противолодочного комплекса "Пакет-НК" (принят на вооружение в 2008 году). Благодаря модульной конструкции он придется впору кораблю практически любого водоизмещения. Будь то МРК или тяжелый атомный крейсер.

Комплекс действует по принципу "обнаружил - поразил". Причем цель для него и сама подлодка, и торпеда, выпущенная ей.

Есть мнение, что "Ответ" вобрал в себя не только технологии "Пакет-НК", но "Калибра-НК". А стало быть, в его арсенале есть торпедо-ракета, приспособленная под вертикальную пусковую установку.

Универсальная система управления комплекса в автоматическом режиме осуществляет предстартовой подготовка ракет, формирует и вводит полетное задание.

На первом участке ракето-торпеда идет в сторону цели по баллистической траектории. По достижении заданной точки, торпеда отделяется от носителя и приводняется на парашюте.

Далее она ищет подводную лодку с помощью собственной головки самонаведения.

Предположительно, боеприпас будет вариантом ракето-торпеды 91РТ2 с головной частью в виде малогабаритной тепловой торпеды (МТТ) или ее аналогов.

Официальной информации о спецификации "Ответа" нет. Но эксперты считают, что вооружить им могут МРК проекта 22800.