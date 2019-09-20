Найдена 1000-летняя резиденция первых польских правителей

В Польше археологи в рамках исследовательского проекта "Палатиумская экспедиция. Гнезно 2019" при раскопках на холме Лех обнаружили остатки каменного сооружения X-XI века, которое, вероятно, является частью резиденции первых польских правителей.

Об открытии сообщает Science in Poland. Руины здания дороманского стиля археологи обнаружили при раскопках в древней церкви Святого Георгия.

По словам главы экспедиции доктора Томаша Яняка, исследователи уже раскопали фрагмент угла этого здания и часть комнаты - жилой или же предназначенной для проведения религиозных ритуалов. Яняк отметил, что обнаружен "уникальный объект, имеющий большую научную и историческую ценность".

"Это дороманское здание, одно из самых ранних каменных зданий в стране, мы датируем его X - первой половиной XI века, - говорит исследователь. - Пока нам трудно сказать что-либо еще о назначении этого здания. Это могут быть как остатки пристройки, так и фрагменты часовни, которая была частью резиденции первых польских правителей. Но это может быть и уголок отдельно стоявшей церкви, например той, в которую, согласно письменным источникам, были сложены мощи пяти братьев-мучеников".

Есть и еще одна версия - найденные руины могли быть частью ворот, ведущих во внутреннюю часть княжеской крепости, где находилась резиденция правителя. По словам Яняка, каменные ворота, выполненные в дороманском стиле, огромная редкость для Польши.

"Аналогии таким фортификационным решениям можно найти в Германской империи, - пояснил он. - Такие представительные ворота строили в самых важных резиденциях правителей того времени. Если это действительно были ворота, то у нас теперь есть неопровержимое доказательство важности Гнезно. То есть, это аргумент в пользу теории о том, что Гнезно могло быть столицей".

Во время раскопок исследователи также обнаружили щебень - камни и раствор периода раннего средневековья. По мнению ученых, одно из дороманских зданий было снесено. На его месте в XVI веке по приказу архиепископа Яна Ласки была возведена кирпичная стена, окружавшая кладбище при церкви Святого Георгия.

Археологи подчеркнули, что исследуемая территория была выровнена много раз, что делает невозможным обнаружение четких следов большого здания.