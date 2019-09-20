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20.09.2019 22:17
Рубрика: Экономика

РФ предложила Таиланду "умный" город

Текст: Юлия Кривошапко

Россия предложила Таиланду сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности, электронного правительства и "умного" города.

Эти и другие вопросы обсуждались на переговорах замглавы Минкомсвязи Алексея Волина с председателем Национальной комиссии по вещанию и телекоммуникациям Таиланда генералом Сукитом Камасундарой, генеральным секретарем комиссии Таконом Тантаситом и его заместителем, маршалом авиации Тханапантом Раичаруном. Встреча прошла в рамках первого Российско-Таиландского форума по цифровому сотрудничеству в Бангкоке.

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В российскую делегацию вошли представители ФГУП "Космическая связь", Российской телерадиовещательной сети, подведомственного Минкомсвязи фонда "Росинфокоминвест", МИА "Россия сегодня", "Российской газеты", телеканала RT и его дочернего агентства RUPTLY, лаборатории информационных технологий МГУ, а также "Первого канала", телеканала "Катюша", Российского экспортного центра.

С тайский стороны в форуме участвовали руководители Национальной комиссии по вещанию и телекоммуникациям Таиланда, представители сектора ИКТ, научно-исследовательских и образовательных центров, местных СМИ.

Россия, напомним, уже реализует проект по созданию системы электронного правительства и Национального центра кибербезопасности (SOC) во Вьетнаме. Кроме того, стороны ранее договорились о развертывании в Ханое отдельных элементов "умного города": сервисов по обработке жалоб и по онлайн-опросам, платформы видеонаблюдения, а также "Системы-112".

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Таиланд теоретически может стать еще одной страной, где могут быть реализованы подобные совместные проекты.

В рамках форума в Бангкоке были развернуты тематические секции о развитии цифрового телевидения, производстве контента, использовании ОТТ-сервисов и мобильных платформ, перспективах развития мобильных операторов и внедрения формата 5G, новых формах и способах работы медиа, а также о развитии цифровых навыков и образования в цифровой среде.

В ходе форума ФГУП "Космическая связь" и один из крупнейших спутниковых операторов в Азии - таиландская компания Thaicom - подписали соглашение о сотрудничестве в области предоставления широкополосной спутниковой связи на морских судах.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи
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