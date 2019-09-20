РФС отказал "Зениту" в заявке Александра Кокорина на сезон

Комитет РФС по статусу игроков не разрешил "Зениту" внести в заявку на сезон нападающего Александра Кокорина.

Футболист подписал контракт с клубом, прошел медосмотр и был готов возобновить тренировки, чтобы снова выйти на поле до зимнего перерыва.

На сайте РФС опубликовано решение данного комитета: "Отказать в удовлетворении заявления АО "ФК "Зенит" г. Санкт-Петербург о регистрации футболиста Кокорина Александра Александровича (19.03.1991 г.р.) вне регистрационного периода".

"Изучив представленные документы, Комитет пришел к выводу о невозможности применения исключения для футболиста Кокорина А., так как в силу известных обстоятельств у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в Клубе до момента окончания срока подачи в Комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 года). При этом футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайший очередной регистрационный период", - говорится в сообщении, в котором называется причина отказа.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на своей странице в Instagram выразил возмущение отказом РФС разрешить питерскому клубу внести в заявку на сезон освобожденного по УДО Кокорина. "Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз футбольной, за решение "отказать в регистрации" Кокорину А. заниматься его работой. Мало того что он год провел за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понесшего аналогичного наказания) так теперь его решили еще на 5 месяцев оставить без футбола. Оказывается Саша опасен не только для общества, но и для футбола. На сайте РФС можно ознакомиться с составом комитета по статусу игроков, принимавших это решение", - написал Семак.

Таким образом, в РПЛ и Кубке России Кокорин сможет сыграть не раньше 2020 года. Клубу и футболисту предстоит решить, каким образом Кокорин будет набирать игровую практику.