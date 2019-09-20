Роскачество нашло пестициды в детском яблочном пюре

Роскачество начало исследование детского яблочного пюре 24 популярных брендов по цене от 13 до 105 рублей за упаковку.

Каждый образец протестируют по 32 показателям качества и 148 показателям безопасности. В том числе специалисты проверят, достаточно ли в пюре витаминов, есть ли в нем красители и прочие примеси.

А вот на пестициды пюре уже проверили и выявили их следовые количества в каждой третьей баночке пюре - продукции восьми брендов (речь идет о пестицидах , которые используют для уничтожения плесени и грибов в плодах и для борьбы с клещами).

Хотя согласно стандартам Роскачества, в ней не должно быть остатков пестицидов.

Как отмечают в Роскачестве, сейчас практически невозможно вести сельское хозяйство без пестицидов, которые используются для выращивания овощей и фруктов, для защиты растений от заболеваний и паразитов, для дальнейшего хранения продуктов.

Таким образом, пестициды могут оставаться на поверхности плода и попадать в конечный продукт.

Полные результаты исследования будут опубликованы в середине ноября.