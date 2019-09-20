Россияне начали бронировать путешествия на Новый год

Прага лидирует в списке самых популярных направлений у россиян для встречи будущего Нового года, выяснили в сервисе Туту.ру, проанализировав запросы на перелеты из Москвы на даты с 24 декабря по 8 января.

Прагу выбрали 8,8 процента туристов, вылетающих из российской столицы. Цена на перелет снизилась на 13 процентов по сравнению с прошлым годом - с 22 тысяч рублей до 19 тысяч рублей туда-обратно.

Следом по популярности идут тайские город Пхукет и столица Бангкок, где стоимость перелета по сравнению с прошлым годом также снизилась на 13 и 12 процентов соответственно - с 60 тысяч рублей до 52 тысяч рублей и с 49 тысяч рублей до 43 тысяч рублей. Замыкают пятерку популярных направлений с вылетом из Москвы Дубай и Стамбул.

Каждый четвертый из тех, кто собирается в Новый год полететь в российский город, ищет билет в Сочи. На втором месте Симферополь, а на третьем Калининград. Увеличилось количество поисковых запросов в Хабаровск и Владивосток.