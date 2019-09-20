Российская теннисистка пыталась продать свое место на турнире

Российская теннисистка Ирина Хромачева дисквалифицирована на месяц за попытку продать свое место на турнире в Индиан-Уэллсе.

Орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе Tennis Integrity Unit объявил о наказании российской теннисистке Ирина Хромачевой. Ее наказали за попытку уступить свое место на турнире в Индиан-Уэллсе за деньги.

Расследование, проходившее под руководством Ричарда Макларена, установило, что Хромачева в марте 2019 года сделала другой теннисистке весьма неожиданное предложение - занять ее место на турнире в обмен на деньги.

Теперь за недостойное поведение 24-летняя 274-я ракетка мира на протяжении месяца с 19 сентября не сможет выступать на турнирах. Также она получила условный срок - еще два месяца и денежный штраф в размере 3 тысяч долларов.