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20.09.2019 23:00
Рубрика: Общество

Рождество Пресвятой Богородицы: мы пели и не знали, кому посвящен романс

Текст: Мария Городова
День Рождества, то есть Рождения Богородицы, в народном сознании всегда считался великим праздником - в России почитали Мать Христа. И простые люди, в домах которых всегда находился красный угол для икон Богородицы, и интеллигенция, часто в своих исканиях уходившая слишком далеко от христианства.
"Рождество Пресвятой Богородицы", иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска. "Рождество Пресвятой Богородицы", иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска.
"Рождество Пресвятой Богородицы", иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска.

Но куда бы последних ни заводили их духовные поиски, "теплое заступничество" Богородицы они оставляли с собой. У Иннокентия Анненского есть стих, написанный незадолго до кончины и проясняющий, почему так происходило:

Фото: РИА Новости
21 сентября православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Среди миров, в мерцании светил

Одной звезды я повторяю имя...

Не потому, чтоб я Ее любил,

А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело,

Я у Нее одной молю ответа,

Не потому, что от Нее светло,

А потому, что с Ней не надо света.

(3 апреля 1909 года, Царское Село)

Удивительно музыкальный стих стал основой для как минимум трех романсов: музыку к нему писали и эмигрант Александр Вертинский, и советский композитор Юрий Шапорин, и популярный бард Александр Суханов. А уж исполнителей было не счесть - от самого Вертинского до Высоцкого, от Сличенко до Гребенщикова, от Ободзинского до Погудина… Стих очень точно отражал чувство благоговения перед небесной высотой, и неважно, что не все догадывались: он посвящен отнюдь не земной женщине. Хотя нет, Богородица была рождена здесь, на земле, и в одном из церковных песнопений Богородицу называют таинственной лестницей, по которой стосковавшееся человечество восходило на небо.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Но как же происходило рождение Божьей Матери? Согласно священному преданию, Мария родилась в семье праведных Иоакима и Анны из Назарета. Иоаким происходил из рода царя Давида, и именно из этого рода, по пророчествам, должен был придти в наш мир Спаситель, Мессия. Но Иоаким и Анна были женаты уже двадцать лет, а детей так и не имели. Когда однажды Иоаким пришел в Иерусалим на большой праздник и принес в храм жертву, первосвященник публично отверг ее. Дело в том, что бесплодие в те времена считалось знаком Господней немилости, великим наказанием Божьим за грехи. Обиженный, снедаемый стыдом и горечью праведный Иоаким, у которого публично не приняли жертву, удалился из храма и не осмелился возвратиться домой.

Он решил уйти к пастухам и там в посте и молитве провел сорок дней, моля Господа о том, чтобы Тот смилостивился и послал им с Анной ребенка. До Анны дошли вести о том, что произошло в Иерусалимском храме, и она, опечаленная, стала молить Бога, чтобы Он даровал им ребенка и дала обет, пообещала, что посвятит дитя Господу. Анна вложила в молитву всю свою душу, и, когда она закончила молиться, перед ней предстал Ангел Божий со словами: "Твоя молитва услышана: вопли прошли через облака, слезы упали пред Престолом Господа. Ты родишь дочь благословенную, высшую из всех дочерей земных. Через Нее будет даровано спасение всему миру и наречется Она Марией".

Фото: Антон Мельников
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Мария на древнееврейском означает "возвышенная", "превознесенная", но, одновременно, имя одного корня с выражением "горькая вода", то есть со слезами. Согласно данному обету, святые праведники Иоаким и Анна посвятили своего ребенка Богу. Кстати, святым праведным богоотцам Иоакиму и Анне бесплодные пары издревле молятся о даровании ребенка.

Как пишут богословы, Богородица стала связью между Богом и людьми: благоволением Бога к людям и дерзновением людей к Богу. Она была рождена в нашем мире, но в Ней осуществилась святость, которая была доступна человечеству даже и после грехопадения. Отсюда эпитет - мы говорим: "Пресвятая Дева Мария", "Всенепорочная". И тоску по такой неземной чистоте и святости, такой неземной теплоте и всеобъемлющей любви человек испытывал всегда, даже в годы глухого атеизма, разве популярность романса "Среди миров, в мерцании светил" это не доказывает?

Общество Религия Православный календарь с Марией Городовой
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