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20.09.2019 16:04
Рубрика: Спорт

Сборная России уступила Японии в стартовом матче Кубка мира по регби

Текст: Максим Домчев

В Японии стартовал Кубок мира по регби. Этот турнир по престижу считается третьим вслед за Олимпиадой и чемпионатом мира по футболу. В матче открытия Кубка мира встречались хозяева турнира японцы и команда России, которая лишь во второй раз в истории сумела пробиться в финальную часть. Впервые это произошло в 2011 году, и тогда российская команда потерпела четыре поражения, набрав всего одно очко.

Сборная России оказалась в группе А вместе с командами Шотландии, Японии, Самоа и Ирландии. По регламенту турнире 20 команд поделены на 4 группы и по 2 сильнейшие команды выходят в плей-офф.

Российские регбисты проиграли в тест-матче ирландской команде

Накануне турнира тренерский штаб и игроки российской команды признавались, что им по силам побороться за победу против команд Японии и Самоа, остальные соперники пока россиянам не по зубам. Хотя сборная России может гордиться тем фактом, что в составе нашей команды нет ни одного натурализованного игрока. У японцев в составе хватает игроков, сменивших спортивное гражданство.

Перед началом встречи прошла церемония открытия на стадионе "Адзиномото". Турнир объявил открытым наследный принц Акисино (Фумихито), брат императора Японии Нарухито.

Матч против японцев начался для сборной России, которую возглавляет Лин Джонс, очень удачно. Кирилл Голосницкий после ошибки соперников подхватил мяч и совершил первую попытку ЧМ-2019. Следом Юрий Кушнарев не ошибся в реализации - 7:0. Японцам, впрочем, удалось совершить свою попытку довольно быстро, однако реализация не получилась - 7:5. После этого шла равная игра, японцам даже удалось совершить еще попытку, но после видеопросмотра арбитры ее не засчитали. Но все же в концовке тайма оборона России дрогнула, и японцы сумели занести легальную попытку. А после этого успешно провели реализацию. Первая половина встречи завершилась со счетом 12:7 в пользу японцев.

После перерыва игра российской команды рассыпалась. Рывок японцев - 8:0, и судьба матча стала понятна. Команда Японии смогла в итоге занести четыре попытки, заработав бонусное очко. Итоговый результат матча - 30:10.

Следующий матч сборная России проведет против Самоа 24 сентября.

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