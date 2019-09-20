Опровергнут популярный миф о секрете невероятной силы берсерков

Этноботаник из словенского Университета в Любляне Карстен Фатур опубликовал исследование, доказывающее, что легендарные скандинавские воины-берсерки черпали свои силы вовсе не из мухоморов.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Ethnopharmacology. Автор сообщает, что внимательно изучил все письменные источники о берсерках.

Это были особые воины, отличавшиеся бесстрашием и невероятной силой. Упоминания о них встречались в сагах до XII века.

Согласно письменным источникам, они входили в транс перед боем, что помогало им не ощущать боли и сражаться с повышенной силой и яростью. Также считается, что состояние транса давало им своего рода иммунитет ко многим ранам, полученным в бою.

Об источнике их невероятной силы спорят уже много лет. Наиболее популярной является гипотеза о том, что перед боем берсерки ели сырыми или пили отвар из опьяняющих грибов Amanita muscaria - мухоморов.

Однако Карстен Фатур внимательно изучил симптомы, описанные в древних источниках, которые проявлялись у берсерков. Он пришел к выводу, что такому симптомному профилю гораздо больше мухоморов соответствует растение вида Hyoscyamus niger, или белена черная - благодаря своим антихолинергическим свойствам.

Этноботаник отмечает, что использование мухоморов в пищу вряд ли способно вызвать такую ярость и бесстрашие, а также невосприимчивость к боли, описанные в древней литературе.