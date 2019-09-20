СМИ: ЦБ будет использовать биометрию при обслуживании юрлиц

ЦБ работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии, сообщил директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.

Пока внедрение биометрии касается только физических лиц. В будущем возможности могут расширить.

"Мы планируем внести изменения, чтобы сервис был доступен и для юридических лиц", - рассказал Зимин в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, малый и средний бизнес в этом заинтересован, поскольку биометрия дает возможность удаленной идентификации.

Единая биометрическая система заработала летом 2018 года. К концу 2019 года банки должны обеспечить сбор биометрии во всех своих отделениях.

Ввести обязанность предоставлять услуги с помощью удаленной идентификации для банков с универсальной лицензией планируется в сентябре 2020 года