Новости

СМИ: США планируют перебросить в Саудовскую Аравию авиацию и средства ПРО 01:12
Гончаренко объяснил провал ЦСКА во втором тайме матча с "Лудогорцем" 00:45
Российская разведка занялась сбором данных об атаке на саудовские НПЗ 00:26
"Уфа" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ 00:05
Военный самолет потерял над Германией два топливных бака 19.09.2019
США выслали двух сотрудников постпредства Кубы при ООН 19.09.2019
Совбез ООН не принял проект российской резолюции по Идлибу 19.09.2019
В Грозном потушили пожар в крупнейшем торговом центре Чечни 19.09.2019
В Крыму арестованы члены легализовавшей мигрантов полицейской ОПГ 19.09.2019
Появилось видео пожара в крупнейшем торговом центре Грозного 19.09.2019
В Москве шесть человек пострадали в ДТП с автобусом 19.09.2019
Площадь пожара в торговом центре Грозного увеличилась вдвое 19.09.2019
Легойда: РПЦ не против крещения младенцев, рожденных благодаря ЭКО 19.09.2019
В Амстердаме застрелили бельгийского футболиста 19.09.2019
Огонь охватил все три этажа торгового центра в Грозном 19.09.2019
В Грозном загорелся крупный торговый центр 19.09.2019
Воронеж и Сербия становятся ближе друг к другу 19.09.2019
Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова 19.09.2019
Заместителем руководителя Роскомнадзора назначен Адександр Чечин 19.09.2019
РФ и КНР наложили вето на проект западной резолюции по Идлибу 19.09.2019
В Ростове завели административное дело за мат на концерте "Ленинграда" 19.09.2019
Захарова прокомментировала призыв посла Украины в Сербии "развалить" РФ 19.09.2019
Канадский телеканал опубликовал видео с премьером Трюдо в коричневом гриме 19.09.2019
Учредителя Мурманского морского пароходства задержали за хищения 19.09.2019
Автомобили Audi, Volkswagen и Seat попали под отзыв в России 19.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
20.09.2019 01:12
Рубрика: В мире

СМИ: США планируют перебросить в Саудовскую Аравию авиацию и средства ПРО

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Министерство обороны США изучает возможность переброски на Ближний Восток дополнительных комплексов противоракетной и противовоздушной обороны, а также истребителей и средств ведения разведки. Такое решение принято в связи с недавней атакой дронов на объекты нефтяной отрасли Саудовской Аравии.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии

Эту информацию в четверг распространила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Пентагоне. Они утверждают, что Центральное командование вооруженных сил США (СЕНТКОМ), в зону ответственности которого входит Ближний Восток, запланировало на ближайшие дни серию консультаций.

На них будут прорабатываться различные варианты ответа на атаку. Например, в СЕНТКОМ предлагают перебросить на Ближний Восток зенитные ракетные комплексы Patriot, системы противоракетной обороны THAAD и эскадрилью истребителей. Их предполагается разместить на авиабазе Принц Султан, расположенной к востоку от Эр-Рияда, пишет ТАСС.

Итоги консультаций будут представлены президенту США Дональду Трампу и членам Совета нацбезопасности. Источники The Wall Street Journal утверждают, что Трамп не настроен применять военную силу в отношении Ирана, на который Вашингтон возлагает ответственность за атаки на саудовские НПЗ.

Лавров: Обвинения в адрес Ирана не подкреплены фактами
В мире США В мире Ближний Восток Саудовская Аравия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РФ и КНР наложили вето на проект западной резолюции по Идлибу
Путин подписал указ про упрощение получения гражданства РФ
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
В Минобороны объяснили неэффективность систем ПВО США
Медведев назвал размер МРОТ на 2020 год