СМИ: США планируют перебросить в Саудовскую Аравию авиацию и средства ПРО

Министерство обороны США изучает возможность переброски на Ближний Восток дополнительных комплексов противоракетной и противовоздушной обороны, а также истребителей и средств ведения разведки. Такое решение принято в связи с недавней атакой дронов на объекты нефтяной отрасли Саудовской Аравии.

Эту информацию в четверг распространила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Пентагоне. Они утверждают, что Центральное командование вооруженных сил США (СЕНТКОМ), в зону ответственности которого входит Ближний Восток, запланировало на ближайшие дни серию консультаций.

На них будут прорабатываться различные варианты ответа на атаку. Например, в СЕНТКОМ предлагают перебросить на Ближний Восток зенитные ракетные комплексы Patriot, системы противоракетной обороны THAAD и эскадрилью истребителей. Их предполагается разместить на авиабазе Принц Султан, расположенной к востоку от Эр-Рияда, пишет ТАСС.

Итоги консультаций будут представлены президенту США Дональду Трампу и членам Совета нацбезопасности. Источники The Wall Street Journal утверждают, что Трамп не настроен применять военную силу в отношении Ирана, на который Вашингтон возлагает ответственность за атаки на саудовские НПЗ.