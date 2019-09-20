Суд вновь отказал бывшему президенту Армении Кочаряну в освобождении

Армянский суд первой инстанции в пятницу снова отказался освобождать из-под стражи бывшего президента страны Роберта Кочаряна, отклонив очередное ходатайство его адвокатов. Такое решение во время заседания суда огласила судья по делу Анна Данибекян.

Ранее Данибекян уже отклонила ходатайство адвокатов экс-президента об его освобождении, после чего его защита попросила суд освободить своего подопечного под залог либо применить меру пресечения, не связанную с лишением свободы. По мнению адвоката Кочаряна Айка Алумяна, суд отклонил первое ходатайство об освобождении из-за давления, которое оказывают на него высокопоставленные должностные лица.

Кочарян был обвинен 26 июля 2018 года в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Бывшему армянскому лидеру также вменяется в вину получение взятки в особо крупных размерах. Сам экс-президент считает, что обвинения против него являются политически сфабрикованными. В начале сентября Конституционный суд Армении частично удовлетворил иск Кочаряна, оспаривавшего конституционность положений, на основании которых он был арестован, однако Генеральная прокуратура страны заявила об отсутствии оснований для освобождения бывшего президента и прекращении возбужденного против него уголовного дела.