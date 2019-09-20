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20.09.2019 18:28
Рубрика: В мире

Трамп: США всегда готовы к военным мерам против Ирана

Текст: Диана Ковалева

Вашингтон "всегда готов" к военным мерам против Тегерана и такое развитие событий нельзя исключать, заявил президент США Дональд Трамп, передает агентство Reuters.

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Напомним, что 14 сентября были атакованы два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах". США обвинили в произошедшем Иран, такого же мнения придерживается и Саудовская Аравия. В Тегеране обвинения в свой адрес категорически отрицают.

Центральное командование Вооруженных сил США направило в Саудовскую Аравию криминалистов. Американские специалисты помогают местным властям в оценке атак на нефтяные объекты королевства.

В мире США В мире Ближний Восток Иран
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