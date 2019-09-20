Трамп: США всегда готовы к военным мерам против Ирана

Вашингтон "всегда готов" к военным мерам против Тегерана и такое развитие событий нельзя исключать, заявил президент США Дональд Трамп, передает агентство Reuters.

Напомним, что 14 сентября были атакованы два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах". США обвинили в произошедшем Иран, такого же мнения придерживается и Саудовская Аравия. В Тегеране обвинения в свой адрес категорически отрицают.

Центральное командование Вооруженных сил США направило в Саудовскую Аравию криминалистов. Американские специалисты помогают местным властям в оценке атак на нефтяные объекты королевства.