У Steam нет шансов. Эксклюзивный Джон Уик появился в Epic Games Store

В онлайн-магазине Epic Games Store стартовал предзаказ игры John Wick Hex по мотивам фильмов одноименной успешной кинофраншизы. По такому случаю разработчики опубликовали на YouTube трейлер и назвали дату релиза - 8 октября.

Авторы представляют John Wick Hex как сочетание динамичной экшен-стратегии с пошаговой тактикой. Игроку в роли отставного наемного убийцы с белорусскими корнями предстоит быстро принимать решения и выбирать каждое действие или удар, учитывая при этом их издержки и последствия.

Герой Киану Ривза будет продвигаться по сюжету, используя характерный стиль ган-фу, сделавший франшизу такой узнаваемой.

Самое интересное - John Wick Hex выйдет эксклюзивно на платформе Epic Games Store для ПК и Mac. Стоимость по предзаказу составляет 449 рублей, заявлена поддержка русского языка.

Джон Уик, как и сам Киану Ривз, сейчас сверхпопулярны, спорить с этим глупо. И эта игра - очередной удар по конкурентному сервису Steam, будто бы застрявшему во времени, в котором за последний год почти не было крупных анонсов. По-хорошему Valve уже давно надо было начинать что-то придумывать, иначе ситуация на рынке цифровой дистрибуции окончательно изменится не в их пользу.