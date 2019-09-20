Ученые выяснили, как влияют на организм всего две недели "на диване"

Резкое снижение физической активности человека негативно сказывается на организме всего через две недели. Заметно ухудшается состояние сердечно-сосудистой системы, растет доля жировой ткани и риск развития диабета. К такому выводу пришли ученые из Университета Ньюкасла, представившие результаты своего исследования на собрании Европейской ассоциации по изучению диабета в Барселоне, сообщает Medical Xpress.

В эксперименте участвовали 28 взрослых, которые в целом не имели проблем со здоровьем и вели довольно активный образ жизни. Средний возраст добровольцев составил 32 года, а индекс массы тела (основан на соотношении роста и веса) - чуть более 24, что считается нормой. Обычно участники исследования совершали около 10 тысяч шагов в день, причем в ходе обычной деятельности. Спортом они занимались не более двух часов в неделю.

Ученые попросили добровольцев резко сократить их активность, снижение в среднем составило около 100 минут в день, которые люди, грубо говоря, провели на диване. Соответственно, количество шагов упало в среднем до 1500. Спустя две недели они прошли ряд тестов.

Как оказалось, даже за столь небольшой срок окружность талии выросла почти на треть дюйма (около 0,8 сантиметра), количество жировой ткани увеличилось на 0,5 процента, а непосредственно в печени - на 0,2. Также повысилась резистентность к инсулину (что грозит возникновением диабета и других заболеваний) и уровень триглицеридов (тип жира в крови). А вот уровень кардиореспираторной подготовленности, то есть то, как человек справляется с физическими нагрузками, наоборот упал на 4 процента.

Хорошая новость заключается в том, что еще через две недели, когда люди вернулись к привычному активному образу жизни, все показатели пришли в прежнее состояние.