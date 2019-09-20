Украинский МИД заявил о деградации антироссийских санкций

Санкции западных стран против Москвы деградируют и идеологически разваливаются. Об этом в интервью "Европейской правде" заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Санкции - это целостный механизм. Если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать Путина сесть за стол большой восьмерки, девятки, десятки - это тоже вопрос санкций. Решение ПАСЕ, приглашение на заседание ОБСЕ представителей так называемых крымских организаций - все это провалы, распад, отпадение кусочков большого санкционного механизма", - заявил Пристайко.

Он также отметил, что несмотря на недавнее очередное продление ограничительных мер в отношении России, идеологически они "начинают разваливаться".

Напомним, что ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил об отсутствии у стран ЕС единой позиции в отношении России. Из-за этого, по мнению литовского лидера, многие члены Евросоюза могут не захотеть продлевать санкции против Москвы.