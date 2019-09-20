В Гаване оценили ущерб от блокады США почти в триллион долларов

В пятницу на пресс-конференции в Гаване министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил о том, что ущерб, нанесенный Острову свободы в результате экономической, торговой и финансовой блокады Соединенных Штатов за почти 60 лет, составляет 922 миллиарда 630 миллионов долларов. Напомним, что о "бесчеловечности американской блокады" неоднократно говорил лидер кубинской революции Фидель Кастро и многие мировые лидеры.

Блокада затронула каждую семью

Эта сумма рассчитана с учетом инфляции и обесценивания доллара на международном рынке, сообщает агентство Prensa Latina. По словам Родригеса, если бы в настоящее время не существовало блокады на товары и услуги, валовой внутренний продукт острова вырос бы при текущих ценах примерно на 10 процентов.

Бруно Родригес сделал упор на том, что блокада за эти шесть десятилетий после победы Кубинской революции затронула каждую кубинскую семью. Лишенную продуктов, лекарств, в том числе, необходимых для спасения жизней людей. "На протяжении всей своей истории блокада использовалась, чтобы нанести ущерб кубинским семьям. Нет кубинца, который бы не пострадал от ее последствий", - отметил Бруно Родригес. По его словам, правительство США никогда не беспокоилось о страданиях кубинского народа. "Стыдно использовать этот инструмент для результата, который они надеются спровоцировать. Это беспрецедентное нарушение международных принципов. Они объявляют, провозглашают и хвастаются эффектами, которые они вызывают", - заявил глава кубинской дипломатии.

Кубинцы особо подчеркивают, что речь идет не об эмбарго, как эти жестокие меры называют в США. А именно о блокаде. Самой разрушительной, в плане ущерба, в истории человечества. Кстати, примерно в такую сумму еще несколько лет назад оценили потери острова за десятилетия и эксперты международных организаций, включая ООН. Добавим, что на днях Дональд Трамп подписал указ о продлении еще на один год "Закона о торговом эмбарго в отношении Кубы", введенного в 1962 году. Впрочем, его действие автоматически продлевает каждый американский президент. Неважно, демократ он или республиканец. Из всех глав США на острове теплым словом могут вспомнить разве что президента США с 1976 по 1980 годы, демократа Джимми Картера, который в начале 2000-х годов приезжал на остров и установил доверительные отношения с Фиделем. Кстати, увидев на улицах Гаваны десятки американских лимузинов пятидесятилетней давности, как говорят, Картер буквально умолял кубинского лидера продать ему одну из машин. Но улыбнувшись, Фидель сказал, что не может нарушить кубинские законы, запрещающие вывоз машин с острова, и на тот момент их куплю-продажу.

В угоду антикубинскому лобби

Отметим, что, ужесточая санкции в отношении Кубы, Трамп руководствуется двумя основными мотивами. Во-первых, он всячески выказывает свою поддержку полуторамиллионной кубинской, преимущественно, антикастровской диаспоре, проживающей во Флориде, где имеется 29 из 538 голосов выборщиков и где республиканцы, буквально "на флажке", выигрывали выборы президента (Джордж Буш-младший) в 2000 и 2004 годах. Напомним, что в США существует не имеющая аналогов система - коллегия выборщиков, по голосам которых от каждого штата и выясняется, кто станет президентом США. Не случайно, что бывший советник Трампа по национальной безопасности Болтон во время своей речи во Флориде в апреле этого года говорил о том, что голоса коренных кубинцев, венесуэльцев и никарагуанцев, переехавших на ПМЖ в США, "могут сыграть решающую роль на президентских выборах в ноябре 2020 года и понадобятся для переизбрания Трампа". Существует и весьма влиятельное антикубинское лобби на Капитолии, а некоторые из конгрессменов кубинского происхождения (Марко Рубио, Тед Круз) пытались побороться за пост президента США. И рассматривались как весьма сильные, влиятельные и авторитетные кандидаты. Так Марко Рубио имел внушительную поддержку американского консервативно-либертарианского "Движения чаепития", выступающего за сокращение правительственного аппарата, снижение налогов, урезание госзатрат, уменьшение национального долга и бюджетного дефицита.

На пресс-конференции Родригес отдельно затронул вопрос недавней высылки из США двух дипломатов из кубинского постоянного представительства при Организация Объединенных Наций, увязав его с внутриполитической борьбой в этой стране. По его словам, данный шаг, сделанный в интересах антикубинского лобби, может спровоцировать дипломатическую эскалацию, которая приведет к закрытию посольств, ужесточению блокады и созданию напряженности между двумя странами. Министр также указал на дополнительные ограничения для дипломатов миссии Кубы при ООН и их родственников, объявленные накануне в одностороннем порядке государственным департаментом. В частности, им запретили совершать поездки по Соединенным Штатам и выезжать за пределы района Манхэттен в Нью-Йорке.

Бруно Родригес добавил, что Куба не имеет военного присутствия в Венесуэле и не участвует в военных миссиях в этой стране. "Провал правительства США в своей политике против Венесуэлы используется для действий против Кубы. Изгнание дипломатов - это не отдельные действия, а часть плана по созданию двусторонней напряженности", - заключил глава кубинской дипломатии. Кубинский министр отметил, что он предпочитает не делать прогнозов о будущем отношений США с Кубой. По его словам, периоды выборов в Соединенных Штатах всегда были временем для усиления и ужесточения санкций в отношении других государств. "Я надеюсь, что преобладают ясные умы, и они понимают, что внешнюю политику нельзя брать в заложники, - заявил Бруно Родригес. - Эти меры (высылка дипломатов) политически мотивированы".

Трамп ужесточил блокаду

Во-вторых, ужесточение блокады для Трампа является удобным способом для того, чтобы "перечеркнуть" наследие своего предшественника Барака Обамы, к которому, мягко говоря, нынешний хозяин Белого дома не питает симпатий. В этом ряду - отзыв подписи Соединенных Штатов под Парижским климатическим соглашением, выход из иранской сделки. Известно, что Обама внес значительный вклад в потепление отношений между Гаваной и Вашингтоном, став первым американским президентом, посетившим революционный остров. Гавана и Вашингтон восстановили дипломатические отношения в июле 2015 года, после многолетнего противостояния. Обама посетил Кубу в марте 2016 года. В ходе визита он подчеркнул, что его администрация больше не рассматривает Кубу "как угрозу для США". Обама восстановил коммерческие полеты на Кубу и разрешил маршруты на остров американским круизным кораблям. В 2018 году около 500 тысяч кубинцев, живущих в США, и более 600 тысяч американских граждан отправились на Остров свободы самостоятельно, на круизных лайнерах или посредством образовательных туров. Были разрешены не только туристические поездки американцев, но и увеличена сумма переводов денежных средств, которые граждане США кубинского происхождения могут направить своим родственникам и близким на Кубу.

Однако с тех пор, как в должность президента США в январе 2017 года вступил Дональд Трамп, враждебное отношение властей Соединенных Штатов к Кубе было не только реанимировано, но и усилилось в разы. Трамп, назвав политику Обамы в отношении Гаваны "ошибочной", полностью отрезал путь к нормализации отношений, который проложили его предшественник и бывший глава Кубы Рауль Кастро. Санкции эти постоянно усиливаются и расширяются, в том числе затрагивая энергосистему Кубы, которая сталкивается с ощутимой нехваткой топлива. Одним "махом" в этом году Трамп запретил поездки соотечественников на остров, в том числе, используя круизные лайнеры, прогулочные катера и самолеты, а также жестко лимитировал и сократил сумму денежных переводов из США на Кубу.

Весь мир - за. США и Израиль - против

Политика Белого дома в отношении Кубы всегда была крайне агрессивна и не сводилась только к блокаде. Против Кубы американцы применяли бактериологическое и биологическое оружие, совершали поджоги сельскохозяйственных плантаций, устраивали взрывы и диверсии на жизненно важных промышленных объектах, сотни раз закладывали бомбы в расчёте, что пострадает мирное население: в театрах, магазинах, отелях, просто в многолюдных местах. 638 раз - официально зарегистрированная цифра - покушались или вынашивали планы покушения на жизнь Фиделя Кастро.

"Только организованная страна со сплоченным населением может столкнуться с такой несправедливостью. Куба пользуется международной поддержкой против применения блокады. Можно объяснить экономический ущерб, но не гуманитарный. Представленные мною данные свидетельствуют о том, что блокада продолжает оставаться основной причиной проблем нашего народа и главным препятствием на пути нашего развития", - заключил Бруно Родригес.

На пресс-конференции глава кубинской дипломатии пояснил, что 6 и 7 ноября Куба двадцать восьмой раз подряд представит проект резолюции против блокады на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Если ранее против документа выступали несколько стран, включая, так называемые "карликовые государства", а подавляющее количество членов ООН высказывали свою поддержку Гаване, то в предыдущий раз против подобной резолюции голосовали только США и Израиль. Вероятно, так произойдет и на этот раз.