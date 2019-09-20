В Мексике столкнулись два грузовых поезда

Два грузовых поезда столкнулись в четверг в районе населенного пункта Нопала в штате Идальго в центральной части Мексики. В результате пострадали четыре человека.

По данным телеканала Televisa, столкновение привело к утечке горючего из топливных баков, а один из составов загорелся. Сейчас на месте работают пожарные расчеты и спасатели.

По одной из версий, неизвестные злоумышленники заблокировали путь покрышками. Это вынудило остановиться поезд с грузовыми контейнерами. Вскоре после этого в него сзади врезался другой состав, перевозивший кукурузу, пишет ТАСС.