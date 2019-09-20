В Москве прошел юбилейный концерт "Песняров"

В Москве в Деловом и культурном комплексе Посольства Беларуси в России прошел юбилейный концерт Белорусского государственного ансамбля "Песняры", ставшего музыкальной визитной карточкой РБ.

Легендарный коллектив был создан Владимиром Мулявиным в конце 60-х годов прошлого столетия и за полувековую историю обрел признание и безграничную любовь многих поколений. Для Белорусского государственного ансамбля "Песняры" 2019 год особенный - это большой юбилей коллектива. В этом году ансамблю исполнилось 50 лет. На открытии вечера Советник-посланник Посольства Беларуси в России Вадим Сенюта назвал эту дату "золотым юбилеем". Песняры стали символом Беларуси в сочетании национального и интернационального в культуре.

- Как много в зале молодежи 60-70-х годов! - воскликнул ведущий.

В концерте прозвучали золотые хиты ансамбля - "Вологда", "Молодость моя, Белоруссия", "Беловежская Пуща", "За полчаса до весны", "Полонез", "Косил Ясь конюшину". Вспомнили, как после премьеры последней песни поклонники ансамбля побежали в магазины покупать белорусско-русский словарь, чтобы узнать значения слова "конюшина". В переводе с белорусского это оказался "клевер".

Сколько артистов в коллективе, которые начинали с Владимиром Мулявиным?

Роман Козырев, художественный руководитель государственного ансамбля "Песняры": У нас нет артистов, которые начинали работать с Мулявиным. В ансамбле сменилось не одно поколение музыкантов. Сегодня традиции легендарного коллектива продолжает молодое поколение талантливых артистов. Они являются достойными правопреемниками и продолжателями богатейшего творческого наследия Владимира Мулявина.

Как возникла идея праздника "Песняры-50"? У вас был большой концерт на Дне Союзного государства на "Славянском базаре в Витебске".

Роман Козырев: Решили сделать юбилей людей, которые в разные годы работали в "Песнярах". Очень хорошо, что молодежь продолжает этот путь. 12 октября у нас будет концерт на главной площадке страны во Дворце Республики "Через годы, через поколения" в сопровождении ведущего музыкального коллектива Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением заслуженного артиста и главного дирижера Виктора Бабарикина, который совместно с коллективом готовит эксклюзивные аранжировки.

Что в программе юбилейного концерта?

Роман Козырев: "Вологда", "Молодость моя, Белоруссия", "Беловежская Пуща", "За полчаса до весны", "Косил Ясь конюшину"… Артисты ансамбля "Песняры" бережно сохраняют золотой песенный фонд, музыкальные традиции и неповторимый стиль легендарного коллектива, развивают и обогащают репертуар ансамбля, выпуская новые песни, альбомы, концертные программы. На концерте в посольстве прозвучали три новых песни.

Юбилей будет не полным без почетных гостей и друзей ансамбля.

Роман Козырев: В концерте примут участие легендарные голоса и солисты "Песняров": Леонид Борткевич, Анатолий Кашепаров и другие артисты, любящие творчество именитого коллектива. Но пока не будем раскрывать всех секретов. Это будет не просто юбилейный концерт, это будет большая красивая музыкальная история "Песняров", которая бережно сохраняется через годы и поколения.

Сегодня зрители хором спели "Вологду" - так всегда было?

Роман Козырев: Однажды ансамбль ее спел на концерте и побежал за сцену одеваться, чтобы успеть на вечерний поезд в Минск. Вдруг спустя 20 минут прибегает Светлана Моргунова и говорит: "Вам еще хлопают". И "Песняры" еще раз 5 ее спели - и песня пошла в народ.