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20.09.2019 19:40
Рубрика: В мире

В Риге появилась огромная стена-раскраска

Текст: Сергей Жуков
Фото: Сергей Жуков Фото: Сергей Жуков
Фото: Сергей Жуков

В рижском Доме Москвы сегодня открылась интерактивная стена-раскраска. Взять в руки маркер и нарисовать город своей мечты может любой желающий.

Идея устанавливать в городах арт-объекты, напоминающие собой огромные раскраски, пришла в голову известному художнику Максиму Гошко-Данькову. Первая "стена", которую мог разукрасить любой прохожий, появилась в Москве три года назад. Следом раскраски-гиганты нашли своих поклонников на улицах Пекина, Стамбула, Гонконга, Варны, Токио, Загреба, Бишкека и других городов. И вот очередь дошла до Риги.

Фото: Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa/Alamy
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Погода сыграла свою роль, поэтому стена "выросла" в Доме Москвы. На гигантском полотне разместились знаковые достопримечательности двух столиц. Первые штрихи маркерами ярких цветов нанесли представители московской делегации и случайные посетители. Черные, белые и зеленые оттенки автор проекта осознанно не использует.

По словам художника, тяга к краскам просыпается не только у детей, но и у взрослых. Часто у таких вот "стен" встречаются люди среднего возраста, говорит Максим. "Все разные и высказываются, как умеют, - поделился с "РГ" впечатлениями художник. - Одни рисуют людей в окнах, вторые - блики на куполах, другие разукрашивают ячейки, а дети просто рисуют размашисто, от души".

Дни Москвы в странах Балтии, напомню, начались на этой неделе в Таллине, затем переехали в Ригу и Даугавпилс.

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