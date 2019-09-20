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20.09.2019 15:57
Рубрика: Власть

В Совфеде призвали не бояться отмены ряда актов о профессиональных праздниках

Текст: Галина Мисливская

Не стоит бояться отмены устаревших актов о профессиональных праздниках бояться не надо, считает председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в рамках "регуляторной гильотины" могут быть упразднены советские нормативные акты, касающиеся ряда профессиональных праздников.

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"Рассчитываю, что к этому вопросу подойдут очень деликатно, и такие профессиональные праздники, как День медика, железнодорожника, авиатора или металлурга наверняка останутся", - сказал Рязанский РИА Новости. Сенатор надеется, что к этой теме правительство подойдет разумно и оставит "те праздники, которые олицетворяют по-прежнему живые отрасли".

Валерий Рязанский добавил, что нет ничего страшного в отмене праздников, смысл которых был утрачен со временем по причине исчезновения тех или иных профессиональных сообществ.

"Такой практики отмены профессиональных праздников у нас еще не было, надо будет посмотреть, как это будет реализовано, но призываю это не драматизировать", - заключил он.

Власть Работа власти Законодательная власть Совет Федерации Все о выходных и праздниках
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