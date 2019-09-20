В Совфеде призвали не бояться отмены ряда актов о профессиональных праздниках

Не стоит бояться отмены устаревших актов о профессиональных праздниках бояться не надо, считает председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в рамках "регуляторной гильотины" могут быть упразднены советские нормативные акты, касающиеся ряда профессиональных праздников.

"Рассчитываю, что к этому вопросу подойдут очень деликатно, и такие профессиональные праздники, как День медика, железнодорожника, авиатора или металлурга наверняка останутся", - сказал Рязанский РИА Новости. Сенатор надеется, что к этой теме правительство подойдет разумно и оставит "те праздники, которые олицетворяют по-прежнему живые отрасли".

Валерий Рязанский добавил, что нет ничего страшного в отмене праздников, смысл которых был утрачен со временем по причине исчезновения тех или иных профессиональных сообществ.

"Такой практики отмены профессиональных праздников у нас еще не было, надо будет посмотреть, как это будет реализовано, но призываю это не драматизировать", - заключил он.