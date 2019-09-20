СМИ: Россияне могут лишиться сразу нескольких праздников

В России могут отменить некоторые профессиональные праздники. Это предусматривает "регуляторная гильотина".

Убрать могут День железнодорожника, День радио, День воздушного флота. Финальный список праздников в правительстве представят до 15 ноября. Окончательно отменены эти праздники будут с 1 февраля 2020 года.

В Минтрансе и Росавиации не прокомментировали запрос газеты "Коммерсантъ", которая располагает информацией относительно отмены праздников. В Минкомсвязи пояснили, что документ об учреждении Дня радио находится в перечне общих между СССР и РСФСР документов, а не рекомендованных к отмене.

В сентябре было подписано поручение об окончании действий нормативных актов СССР и РСФСР до конца текущего года. Всего в список неактуальных актов вошло более 220 тысяч документов.