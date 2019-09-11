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11.09.2019 12:48
Рубрика: Власть

Советские нормативы прекратят действовать с 2020 года

Текст: Галина Мисливская
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение отменить с будущего года действие советских нормативно-правовых актов, мешающих развитию современной экономики. Об этом он рассказал в среду в эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия 24", отвечая на вопрос ресторатора Игоря Бухарова.

"Я согласен, что совокупность прежних нормативных актов - еще советского периода и РСФСР, да и некоторых актов, которые принимались в новейший период создает тяжелые условия для работы, - сказал он. - Можно привести много примеров, чтобы позабавить присутствующих, но это уже не забавно, а надоело, а раз это так, у нас возникла вот эта модель, которую окрестили регуляторной гильотиной".

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ ТАСС
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"Я сегодня подписал поручение о том, что акты СССР и РСФСР должны прекратить свое действие до конца этого года, точнее с 1 января следующего года. Для этого нужно оценить, что и как делать", - сообщил глава кабмина.

Нормативных актов, которые предстоит проанализировать на предмет "отсечения", так много, что одно перечисление занимает тысячи страниц. Вице-премьер Константин Чуйченко продемонстрировал объемную папку со списком из нормативных актов и перечислил несколько позиций, включая декрет от октября 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что правительству предстоит огромная и тонкая работа по отсеву ненужных и устаревших нормативов, "которые вредят развитию страны и ограничивают экономику". Кроме того, необходимо не допустить правового вакуума в тех отраслях, где поработает регуляторная гильотина. Этой работой займется аппарат правительства совместно с экспертами и юристами.

Глава правительства также добавил, что нужно перейти к совершенно другим началам контрольно-надзорной деятельности, которая должна быть в интересах потребителей, "а не в интересах контрольных организаций, для которых чем больше проверок, тем больше палочек - соответственно, за это и премируют, за это так или иначе поощряют".

Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства Персона: Дмитрий Медведев
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