В Театре МДМ идут последние приготовления к премьере новой российской постановки бродвейского мюзикла "Первое свидание". Творческая команда пригласила на репетицию представителей СМИ, которые не только первыми увидели яркие оригинальные номера из мюзикла, но и оценили необычный формат постановки. По сюжету, действие спектакля происходит в нью-йоркском баре. Чтобы усилить эффект погружения, создатели российской версии превратили в бар большое фойе Театра МДМ - зрители располагаются за столиками, а действие разворачивается на расстоянии вытянутой руки.

Знакомство прессы с постановкой началось с выступления главы театральной компании "Бродвей Москва", продюсера Дмитрия Богачева: "Когда много лет назад я смотрел этот мюзикл в бродвейском театре, мне было досадно, что такой великолепный современный актуальный музыкальный и игровой материал помещен в стандартную театральную среду со сценой, оркестровой ямой и партером. Я задумался о том, что можно сделать, чтобы мюзикл заиграл новыми красками. Так спустя 6 лет появилась наша собственная постановка в новом для России формате "сайт-специфик". Спектакль не занудно-нравоучительный и не героически-пафосный, а простой, настоящий, про нас с вами, про наших знакомых и друзей, про то первое свидание, которое в нашей жизни уже было или еще будет. Это примут зрители любого возраста. И в это поверит молодежь, которая фальшак чувствует за версту и на красивую рекламу так просто не ведется. Помимо того, что это очень качественно созданное театральной произведение, это еще и умное классное руководство по первому свиданию, а для кого-то и напоминание о романтических моментах юности".

Фото: Юрий Богомаз

О сюжете мюзикла рассказала и режиссер российской постановки Анна Шевчук: "Сложно в большом мегаполисе, где ты существуешь в режиме работа-дом-дом-работа, найти человека по душе. Мюзикл "Первое свидание" - это история двух молодых людей, которые отважились пойти на свидание вслепую. Они не встречались до этого, даже не видели фотографий друг друга. И вот - встреча двух противоположных миров - Кейси и Аарона. Он - простой еврейский парень, менеджер с Уолл-стрит с неудачным опытом личных отношений. Она - искусствовед, дерзкая, яркая, непримиримая. Зрители, будучи соседями по столику, на протяжении полутора часов наблюдают, как герои преодолевают препятствия в виде прошлого опыта и навязчивых мыслей, как они прорываются сквозь свои комплексы и открывают друг друга, обнаруживают свои истинные желания".

Премьера первого в России бродвейского site-specific мюзикла "Первое свидание" состоится 24 сентября в Театре МДМ. Главные роли исполнят звезды мюзиклов: Павел Лёвкин, Юлия Чуракова, Станислав Беляев, Олег Савцов, Анна Глаубэ, Юлия Ива, Анна Гученкова, Эльвина Мухутдинова, Алексей Бобров, Екатерина Лисоченко, Александр Казьмин, Александр Суханов, Алексей Секирин и Владислав Юдин. На счету артистов "Первого свидания" - участие в главных хитах российского музыкального театра: мюзиклах "Привидение", "Призрак Оперы", МАММА MIA!, CATS, "Красавица и Чудовище", "Бал вампиров", "Анна Каренина", "Монте-Кристо", "Граф Орлов", а также в спектакле "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК".