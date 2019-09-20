Верховный суд Абхазии отказался признать недействительными итоги II тура выборов

Верховный суд Абхазии в пятницу не удовлетворил иск проигравшего президентские выборы Алхаса Квицинии о признании результатов второго тура голосования недействительными. Такое решение огласил судья Генри Гамисония.

"Суд ... решил ... в удовлетворении административного искового заявления с просьбой признать незаконным и недействительным решение Центральной избирательной комиссии ... об итогах выборов президента Республики Абхазия отказать", - сказал Гамисония.

При этом обжаловать решение в кассационном порядке можно будет в течение 20 дней.

Ранее сообщалось, что действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба победил во втором туре выборов главы государства. По данным ЦИК, он набрал 47,39 процента голосов. Оппозиция во главе с Квицинией, за которого проголосовало 46,17 процента избирателей, при этом настаивает, на том, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов, и требует назначить повторные выборы. 11 сентября Квициния подал иск в Верховный суд Абхазии о признании решения ЦИК об итогах второго тура недействительным и незаконным.