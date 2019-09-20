Военкоматы будут призывать в армию граждан без регистрации

Правила призыва на военную службу вновь изменятся.

Военкоматы смогут призывать в армию граждан, не имеющих регистрации по месту жительства, сообщают "Известия". Военные комиссариаты будут заводить учетные карточки не только на тех, кто зарегистрирован в их районе, но и на тех, кто фактически в нем проживает. Находить их будут на основе информации, полученной от учебных заведений и предприятий.

Это нововведение создаст проблемы для тех, кто уклоняется от призыва, меняя место жительства, а также позволит поступить в военное училище или устроиться на службу по контракту без регистрации.

Ожидается, что поправки, разработанные в Минобороны, вступят в силу к концу этого года.