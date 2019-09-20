Военные Колумбии задержали восемь тонн кокаина на подводной лодке

В Колумбии изъяты восемь тонн кокаина стоимостью 500 миллионов долларов. В спецоперации приняли участие представители колумбийских ВМФ и ВВС, а также сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками.

Груз кокаина находился на борту полупогружной подводной лодки, которая направлялась из города Тумако в сторону Центральной Америки, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Caracole.

Пока не удалось установить, кому принадлежат наркотики. По данным колумбийских властей, эта партия стала самой крупной из всех, что когда-либо были задержаны на специальных подводных лодках.