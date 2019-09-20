Второй британский авианосец впервые вышел в море на ходовые испытания

Второй британский авианосец типа Queen Elizabeth - Prince of Wales ("Принц Уэльский") - впервые вышел в море и проходит ходовые испытания. Об этом сообщило министерство обороны Великобритании, отметив, что сейчас корабль направляется из шотландского Росайта в порт приписки Портсмут.

По словам командующего ВМС адмирала Тони Рэдакина, это событие "знаменует собой радикальное изменение авианосного потенциала Великобритании". По мнению представителя минобороны, Prince of Wales подтверждает тот факт, что Великобритания является одним из лидеров среди европейских членов НАТО, обладающих таким потенциалом, пишет ТАСС.

Строительство авианосца, начатое восемь лет назад, обошлось британскому бюджету в три миллиарда фунтов стерлингов. Водоизмещение корабля - 65 тысяч тонн, его длина 280 метров. Prince of Wales способен нести 36 истребителей F-35В с вертикальной посадкой, а также четыре вертолета, однако в случае необходимости способен принять около 70 истребителей. Ожидается, что корабль будет полностью готов к 2023 году.

Queen Elizabeth, заложенный на два года раньше, чем Prince of Wales, сейчас совершает переход через Атлантику в США, где будет проходить летные испытания предназначенных для него истребителей. Ожидается, что его начальная боевая готовность будет достигнута в 2020 году.