Онкологи назвали причину десятков тысяч случаев заболевания раком

Онкологические заболевания может вызывать загрязнение питьевой воды. К такому выводу пришли американские ученые.

Как сообщает Нeliyon, проведенный анализ показал, что в период с 2010 по 2017 год более 100 000 случаев рака в США могли быть вызваны воздействием канцерогенных химических веществ в водопроводной воде. Также указывается, что наибольшую опасность представляет присутствие в воде мышьяка, побочных продуктов дезинфекции и радиоактивных загрязнителей.

При этом исследователи отмечают, что их работа является первой попыткой проанализировать комплексное воздействие различных загрязнителей воды на здоровье человека.

До сих пор оценивалось главным образом влияние на развитие развития раковых заболеваний отдельных веществ, содержащихся в питьевой воде, хотя еще с 1990-х годов эксперты системы здравоохранения призывают перейти к общей совокупной оценке химических загрязнителей.