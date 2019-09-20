Захарова назвала резолюцию Европарламента исторической фальсификацией

Резолюция "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы", принятая в четверг Европарламентом, является примером грубой фальсификации истории. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"МИД России старается воздерживаться от комментирования деятельности Европарламента​​​. Однако в данном случае вынуждены сделать исключение, поскольку речь идет об очередном витке грубой фальсификации истории... Данная резолюция - не что иное, как набор ревизионистских утверждений. Европарламент отметился еще одной возмутительной попыткой поставить знак равенства между нацистской Германией - страной-агрессором - и СССР, народы которого ценой огромных жертв освободили Европу от фашизма", - цитирует Захарову РИА Новости.

По ее словам, заявления евродепутатов о том, что Вторая мировая война началась из-за подписания Договора о ненападении между Германией и СССР в августе 1939 года, не имеют "ничего общего с историей". Более того, в резолюции вообще не говорится ни о так называемой политике "умиротворения агрессора", которую западные страны проводили для "переориентирования" планов Гитлера с Запада на Восток, ни о Мюнхенском сговоре 1938 года, который стал итогом подобной политики.

"Его (Мюнхенского сговора - прим. "РГ") участники отдали на растерзание нацистов суверенное государство - Чехословакию. На фоне многочисленных упоминаний о "трудной судьбе" Польши - которая, кстати, принимала участие в упомянутом "расчленении" и заключила договор о ненападении с Берлином еще в 1934 году - подобная избирательность исторической памяти поражает своим цинизмом", - отметила Захарова.

Она также добавила, что замалчивая неприятные для себя эпизоды истории, Европарламент просто теряет связь с реальностью, которая сегодня характеризуется реабилитацией нацистских преступников, организацией массовых шествий ветеранов "Ваффен-СС" и тем, что неонацистские организации чувствуют себя довольно "вольготно". "Вот истинная угроза фундаментальным принципам обеспечения демократии и прав человека", - сказала Захарова.