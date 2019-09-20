Захарова ответила главе МИД Эстонии на заявление о "советской оккупации"

Россия не приемлет понятие "советская оккупация", ущерб от которой потребовал компенсировать эстонский МИД, и отвергает связанные с этим юридические претензии к РФ. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы не приемлем само понятие "советской оккупации", через которое в подобном ключе пытаются интерпретировать освобождение европейских народов от фашистского порабощения. Следовательно, отвергаем и искусственно выдвигаемые к России юридически ничтожные претензии", - сказала Захарова.

Это стало ответом на ранее заявление главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу о том, что Таллин имеет право потребовать от Москвы компенсировать ущерб, нанесенный стране "советской оккупацией". Захарова отметила, что подобные заявления носят сезонный характер и рассматриваются Москвой как личная инициатива отдельных политиков.

Официальный представитель российского МИДа напомнила, что аналогичные шаги Рейнсалу предпринимал и в прошлом году, когда, еще будучи министром юстиции, подписал со своим латвийским коллегой заявление о намерении добиваться от России возмещения ущерба за "советскую оккупацию". Захарова напомнила, что в Литве подобные действия не нашли поддержки, а в самой Эстонии такой демарш "дезавуировали": как отметил тогдашний глава правительства, "его кабинет заниматься составлением и выдвижением претензий к Российской Федерации не будет", процитировала эстонского политика Захарова.

Вопрос о так называемой "советской оккупации" неоднократно поднимался в Эстонии, по подсчетам созданной при министерстве юстиции комиссии ущерб от нее составил примерно 1,2 миллиарда евро. Однако российское руководство неоднократно подчеркивало, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. По мнению МИДа РФ, термин "оккупация" не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Помимо этого, во всех трех странах (Латвии, Литве и Эстонии) во все время их пребывания в составе Советского Союза действовали национальные органы власти (за исключением периода немецкой оккупации в годы Великой Отечественной войны).