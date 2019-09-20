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20.09.2019 11:55
Рубрика: Власть

Захарова: Положение Венесуэлы тревожно из-за политики США

Текст: Диана Ковалева
Ситуация вокруг Венесуэлы остается тревожной из-за того, что Соединенные Штаты продолжают развивать тему о возможном силовом вмешательстве. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фото: МИД РФ/ ТАСС Фото: МИД РФ/ ТАСС
Фото: МИД РФ/ ТАСС

"Обстановка вокруг этой страны остается тревожной во многом в связи с политикой Вашингтона, который безответственно раскручивает тему возможности силового вмешательства", - сказала Захарова на брифинге.

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В качестве примера она привела заявление госдепартамента США от 17 сентября, в котором "решение сугубо внутриполитических венесуэльских вопросов увязывается с необходимостью применения так называемого пакта Рио". Захарова также отметила, что Вашингтон возлагает вину за срыв процесса в Осло именно на Каракас, и подчеркнула, что "более лицемерного заявления" придумать сложно.

Фото: Reuters
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Ранее госдепартамент США сообщил, что в связи с ситуацией в Венесуэле вместе со своими союзниками активируют действие пакта Рио - договора американских стран о взаимной помощи, в том числе о совместной обороне. В ведомстве отметили, что рассчитывают обсудить с союзниками "многосторонние экономические и политические варианты" действий против правительства Николаса Мадуро, которое, как считают в Вашингтоне, создает угрозу "для венесуэльского народа и региона".

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