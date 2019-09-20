Захарова: Положение Венесуэлы тревожно из-за политики США

Ситуация вокруг Венесуэлы остается тревожной из-за того, что Соединенные Штаты продолжают развивать тему о возможном силовом вмешательстве. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обстановка вокруг этой страны остается тревожной во многом в связи с политикой Вашингтона, который безответственно раскручивает тему возможности силового вмешательства", - сказала Захарова на брифинге.

В качестве примера она привела заявление госдепартамента США от 17 сентября, в котором "решение сугубо внутриполитических венесуэльских вопросов увязывается с необходимостью применения так называемого пакта Рио". Захарова также отметила, что Вашингтон возлагает вину за срыв процесса в Осло именно на Каракас, и подчеркнула, что "более лицемерного заявления" придумать сложно.

Ранее госдепартамент США сообщил, что в связи с ситуацией в Венесуэле вместе со своими союзниками активируют действие пакта Рио - договора американских стран о взаимной помощи, в том числе о совместной обороне. В ведомстве отметили, что рассчитывают обсудить с союзниками "многосторонние экономические и политические варианты" действий против правительства Николаса Мадуро, которое, как считают в Вашингтоне, создает угрозу "для венесуэльского народа и региона".