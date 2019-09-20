Зеленского до слез рассмешила шутка про усы Лукашенко

Украинского президента Владимира Зеленского до слез рассмешила шутка про белорусского лидера Александра Лукашенко и его усы. Это произошло во время выступления студии "Квартал 95", которую Зеленский возглавлял перед началом своей политической карьеры, на закрытой части форума Ялтинской европейской стратегии (YES).

Юмористы показали ролик, на котором был запечатлен шуточный чат под названием "Группа мировых лидеров". Участниками выдуманной переписки были лидеры России, США, Беларуси, Великобритании, Дании, Финляндии, Китая, Франции, Украины, Северной и Южной Кореи, а также бывший президент Украины Петр Порошенко, "российские хакеры" и Международный валютный фонд. Видеозапись чата разместил на своей странице в Facebook исполнительный вице-президент в Атлантическом совете Деймон Уилсон.

Когда во время переписки Украина предложила всем участницам прислать свои селфи (фотографию себя), Лукашенко сначала якобы не понял, что это вообще такое, а потом прислал несколько неудачных кадров. На видео, который показывает реакцию зала на юмористический ролик, видно, как Зеленский до слез смеется с кадра Лукашенко, где крупным планом показаны его усы.