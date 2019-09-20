Новости

Верховный суд Абхазии отказался признать недействительными итоги II тура выборов 17:10
На Украине не исключили возможности покупки российского газа 17:08
Мужчине отказываются менять права, пока он не докажет, что родился 17:00
Суд вновь отказал бывшему президенту Армении Кочаряну в освобождении 16:49
Умер заслуженный артист России Анатолий Бородин 16:36
Совет Федерации выберет председателя 25 сентября 16:29
Су-34 сбросили 300 фугасных бомб в ходе учений "Центр 2019" 16:25
Mazda может выпустить спорткар RX-9 с роторным двигателем 16:22
В Дагестане осужденные попытались устроить бунт в колонии 16:20
В Кремле прокомментировали отношения Беларуси с Евросоюзом 16:16
В Сочи открылся первый фестиваль воздушных шаров 16:16
Умер Ларри Уоллис, гитарист оригинального состава Motörhead 16:07
Рособрнадзор приостановил аккредитацию рязанского филиала МГИК 16:05
Сборная России уступила Японии в стартовом матче Кубка мира по регби 16:04
В Томске 54-летняя женщина родила пятого ребенка 16:01
Зеленского до слез рассмешила шутка про усы Лукашенко 16:01
Подозреваемый в убийстве нижегородского бизнесмена задержан в Чувашии 15:57
В Совфеде призвали не бояться отмены ряда актов о профессиональных праздниках 15:57
Украинский МИД заявил о деградации антироссийских санкций 15:51
Беларусь открывает новые горизонты кооперации с Кузбассом 15:50
Море огня: работу батареи "Солнцепеков" сняли на видео 15:44
Отопление в детских садах и больницах Москвы включат досрочно 15:43
В Петербурге обвиняемая в мошенничестве с жильем оставлена на свободе 15:40
На севере Китая обнаружен один из древнейших городов мира 15:40
Названы главные источники информации для детей 15:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
20.09.2019 16:01
Рубрика: В мире

Зеленского до слез рассмешила шутка про усы Лукашенко

Текст: Диана Ковалева

Украинского президента Владимира Зеленского до слез рассмешила шутка про белорусского лидера Александра Лукашенко и его усы. Это произошло во время выступления студии "Квартал 95", которую Зеленский возглавлял перед началом своей политической карьеры, на закрытой части форума Ялтинской европейской стратегии (YES).

Леонид Слуцкий раскритиковал меры из "формулы Зеленского"

Юмористы показали ролик, на котором был запечатлен шуточный чат под названием "Группа мировых лидеров". Участниками выдуманной переписки были лидеры России, США, Беларуси, Великобритании, Дании, Финляндии, Китая, Франции, Украины, Северной и Южной Кореи, а также бывший президент Украины Петр Порошенко, "российские хакеры" и Международный валютный фонд. Видеозапись чата разместил на своей странице в Facebook исполнительный вице-президент в Атлантическом совете Деймон Уилсон.

Когда во время переписки Украина предложила всем участницам прислать свои селфи (фотографию себя), Лукашенко сначала якобы не понял, что это вообще такое, а потом прислал несколько неудачных кадров. На видео, который показывает реакцию зала на юмористический ролик, видно, как Зеленский до слез смеется с кадра Лукашенко, где крупным планом показаны его усы.

В мире экс-СССР Украина
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали отношения Беларуси с Евросоюзом
В Совфеде призвали не бояться отмены ряда актов о профессиональных праздниках
На Украине не исключили возможности покупки российского газа
Песков рассказал об отдыхе президента
Захарова ответила главе МИД Эстонии на заявление о "советской оккупации"