Женская интуиция помогла ученым исправить ошибку столетней давности

Ученые повторно изучили древнеримские "украшения" возрастом около 2000 лет, найденные в Великобритании, и определили, что на самом деле эти артефакты были инструментами для макияжа.

Об удивительном открытии сообщает The History Blog. Речь идет о трех артефактах, которые были найдены при раскопках в графстве Шропшир еще в 1910-1920 годах.

Целое столетие ученые классифицировали их как серповидные подвески, изготовленные из медного сплава. Ошибку в идентификации обнаружила куратор исследовательской организации English Heritage Кэмерон Мофетт во время каталогизации артефактов. Они находятся в коллекции Римского городского музея Роксетера.

Госпожа Мофетт внимательно пригляделась к ним и узнала в них набор для макияжа. При помощи этих инструментов древнеримские модницы около 2000 лет назад изготавливали тушь и наносили ее на веки.

Ученым удалось воссоздать этот процесс. По их мнению, на первом этапе использовалась "подвеска", выполненная в форме лодочки. В нее насыпался измельченный уголь, к которому добавлялась капля масла.

Затем при помощи второй "подвески" в форме полумесяца смесь тщательно растирали, словно в ступе, пока не получалась однородная масса. После этим же инструментом тушь накладывали на веки, причем это могла делать как сама модница, так и ее служанка.

Исследователи объяснили ошибку в идентификации тем, что такие косметические наборы носили на шее - на цепочке или шнурке. Поэтому инструменты были снабжены специальными петельками, из-за которых их ошибочно и приняли за подвески.