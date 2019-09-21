14 туристов из РФ госпитализированы после ДТП с автобусом на юге Турции

Автобус с российскими туристами и гражданами других стран перевернулся в турецкой Анталье в субботу. В результате ДТП пострадали 16 человек, 14 из которых - россияне.
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Четверо путешественников получили тяжелые травмы. Все раненые доставлены в ближайшие больницы, сообщает телеканал CNN Turk.
По данным полиции, инцидент произошел около поселка Аксу. На место происшествия прибыли медики, пожарные и спасатели.
В Ассоциации туроператоров России сообщили, что туристы следовали в аэропорт. Полиция проводит расследование всех обстоятельств происшествия.