Акция у "Зоны 51" в Неваде свелась к обычному балагану

Около двух тысяч человек, которые готовились к "штурму" "Зоны 51" в Неваде, собравшись возле забора этой секретной базы ВВС США, расположенной в 130 километрах от Лас-Вегаса, на берегу высохшего озера Грум-Лейк, в итоге свели ее к некоему "карнавально-маскарадному балагану".

Как сообщает The Associated Press, мероприятия, в которых "участвуют тысячи землян, пытающихся установить контакты с НЛО в пустыне Невады, были в основном праздничными и шутливыми, однако привели к нескольким арестам".

Вдобавок к двум молодым людям - девушке, которая в пятницу на рассвете пыталась проползти под забором базы, и парню, который решился заняться мочеиспусканием у входа на секретный объект, еще три человека были арестованы в пятницу вечером. Сообщается о нескольких незначительных травмах среди гостей, еще один человек был доставлен с признаками обезвоживания с музыкального фестиваля, который организовали в соседнем с зоной городке Рэйчел. В итоге парень сбежал из лечебного заведения и вернулся на вечеринку.

Владельцы немногих ресторанов и магазинов в округе потирают руки: веселые гости выпили практически все запасы спиртного. Сами участники мероприятия не скрывают своей радости. "У всех здесь большое чувство общности", - сказал Джон Дерриберри, который приехал со своей подругой Сарой Шор из Нэшвилла, штат Теннесси. "Это началось как шутка, и теперь люди знакомятся друг с другом", - вторит ему 23-летняя Трейси Фергюсон из Су-Фолс, Южная Дакота.

Напомним, что еще в июле в Facebook прошло мероприятие под названием "Штурм зоны 51: они не смогут остановить всех нас", где более двух миллионов человек выразили готовность стать "идущими" и прийти к воротам базы, где, по легенде, находятся останки инопланетян, которых якобы сбили в конце 1940-х годов американские ВВС. На самом деле, на базе разрабатываются экспериментальные летательные аппараты и системы вооружения для нужд военно-воздушных сил США.

Зона 51 - это территория площадью целых 5000 квадратных миль, которая действует уже более 60 лет и официально является частью испытательного полигона в Неваде (NTTR). База известна как скрытный и хорошо укрепленный объект, и многие считают, что правительство США использует ее для проведения исследований о существовании и возможных посещениях Земли инопланетянами.

В итоге события 20 сентября развивались следующим образом. Утром в пятницу у базы собралось около 75 человек. Все это и вправду напоминало балаган и меньше всего свидетельствовало о предстоящем штурме. Преимущественно, молодые люди были одеты в оранжевые скафандры, "инопланетные" маски и шляпы из фольги. По всей базе, отмечают наблюдатели, между тем были размещены знаки, указывающие на то, что это запретная территория: там было написано, что правительство США может использовать "смертельную силу", если кто-либо проникнет в эту зону.

Как сообщала The Sun, ожидалось, что до 30 000 человек прибудут в крошечные города Рэйчел и Хико на мероприятие, которое началось как интернет-шутка. В итоге, реальное количество "идущих" едва превысило две тысячи человек.

Тем временем представители ВВС предупредили "охотников за НЛО", что будут открывать огонь на поражение в случае штурма базы. Пресс-секретарь ВВС США Лора МакЭндрюс заявила, что не может подробно рассказать о процедурах, действующих на базе, но посоветовала участникам "штурма" не пытаться совершить правонарушение.

Несмотря на это, почти 100 человек отправились в 3 часа ночи в пятницу к самым известным "задним воротам" легендарной бывшей сверхсекретной базы ВВС США, находящихся недалеко от крошечного городка Рэйчел, и еще 40 человек совершили более трудный переход к менее известному местечку Ворота в долине Тикабу, сказал шериф округа Линкольн Керри Ли. Шериф уточнил, что около 300 человек пришли к воротам Тикабу в дневное время, и еще 800 человек в течение дня проехали или прошли 13-километровый путь к воротам Рахили.

Одна из "идущих", женщина в возрасте 60 лет из Калифорнии, была арестована после того, как буквально с пеной у рта доказывала заместителям шерифа, своему мужу и всем, кто ее окружал, что она собирается совершить преступление, "несмотря ни на что". Непонятно, находилась ли эта дама в состоянии алкогольного опьянения. По словам Ли, еще двое мужчин были арестованы после того, как военные обнаружили их в машине внутри периметра базы между двумя воротами. Офицеры тщетно пытались определить, как вызволить их автомобиль из этой труднопроходимой местности.

До сих пор непонятно, как эти парни смогли преодолеть сложнейший маршрут: на воротах базы установлены яркие прожекторы, многочисленные камеры. А весь объект окружен рядами колючей проволоки.

Шериф в соседнем округе Най сообщил, что около 40 человек разошлись после "крайне жестких предупреждений" со стороны офицеров около 3 часов утра в пятницу. Они находились возле основных ворот базы. Здесь же был замечен и 20-летний Мэтти Робертс, подросток из Бейкерсфилда, штат Калифорния, который затеял это сомнительное мероприятие "Зона 51" на Facebook в июне, а затем порвал с другими соратниками. 25-летний Кирилл Судан, приехавший в Неваду из французского Лилля сказал у ворот Рахили, что он разочарован тем, что так и не увидел здесь толпы людей, мечтающих о встрече с инопланетянами. "Мы все знаем, что не можем пройти через ее (базы) ворота, - сказал Судан. - Но, если сегодня вечером мы соберемся, и у нас будет немного музыки, пива, это уже будет успех".