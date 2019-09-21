Авиакомпании отменили более 200 рейсов из-за тайфуна в Японии

Из-за тайфуна "Тапа" японские авиакомпании отменят более 200 рейсов.

Атмосферный вихрь сейчас приближается к южным островам Страны восходящего солнца. К удару стихии готовится префектура Окинава. Там уже усилился ветер. Без света остались 33 тысячи домов. Максимальная скорость ветра в центре тайфуна - 50 метров в секунду.

По прогнозу синоптиков, "Тапа" будет смещаться над Японским морем в северо-восточном направлении. Ливни и ураганный ветер обрушатся на западное побережье Японии и Корейский полуостров.