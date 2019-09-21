Новости

Охота за чудом: В Арктике открылся сезон полярного сияния 05:00
Авиакомпании отменили более 200 рейсов из-за тайфуна в Японии 04:23
В Хабаровске подорожал проезд в общественном транспорте 04:15
Минобороны опубликовало уникальные документы об освобождении Таллина 03:37
Названа предполагаемая причина пожара в ТЦ во Владивостоке 03:30
Пожар в торговом центре "Максим" во Владивостоке локализован 03:05
Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США 02:25
В "Роскосмосе" опровергли информацию о введенном на МКС запрете 01:58
Крупный торговый центр загорелся во Владивостоке 01:29
В Гватемале два десятка заключенных совершили побег из изолятора 00:50
В США в национальном парке перевернулся автобус с туристами 00:11
"Зенит" - "Рубин" - онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ 00:05
РФ предложила Таиланду "умный" город 20.09.2019
Представитель администрации США рассказал об "оккупированной территории РФ" 20.09.2019
Российская теннисистка пыталась продать свое место на турнире 20.09.2019
В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи 20.09.2019
Жителей, попавших в санитарно-защитную зону Шереметьево, переселят 20.09.2019
Трамп: США готовы нанести удар по 15 объектам в Иране 20.09.2019
Минюст не планирует отмену профессиональных праздников времен СССР 20.09.2019
Налетчиков на больницу в Петербурге осудили на 33 года 20.09.2019
В Севастополе лошадь раздробила лицо четырехлетней девочки 20.09.2019
В Риге появилась огромная стена-раскраска 20.09.2019
Трамп: США вводят санкции против Центробанка Ирана 20.09.2019
Беларусь и Республика Сербская укрепляют отношения 20.09.2019
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности 20.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
21.09.2019 04:23
Рубрика: В мире

Авиакомпании отменили более 200 рейсов из-за тайфуна в Японии

Из-за тайфуна "Тапа" японские авиакомпании отменят более 200 рейсов.

Фото: iStock
Тайфун "Тапа" принесет штормовой ветер к побережью Приморья

Атмосферный вихрь сейчас приближается к южным островам Страны восходящего солнца. К удару стихии готовится префектура Окинава. Там уже усилился ветер. Без света остались 33 тысячи домов. Максимальная скорость ветра в центре тайфуна - 50 метров в секунду.

По прогнозу синоптиков, "Тапа" будет смещаться над Японским морем в северо-восточном направлении. Ливни и ураганный ветер обрушатся на западное побережье Японии и Корейский полуостров.

В мире Восточная Азия Япония
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названа предполагаемая причина пожара в ТЦ во Владивостоке
Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США
На Украине не исключили возможности покупки российского газа
Захарова ответила главе МИД Эстонии на заявление о "советской оккупации"
Синоптики спрогнозировали теплую зиму