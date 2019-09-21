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21.09.2019 15:19
Рубрика: В мире

Британские интернет-магазины будут бороться с "серийными покупателями"

Текст: Андрей Васильев

Британские интернет-магазины модной одежды путем введения "умной метки" намерены бороться с так называемыми "серийными покупателями", которые отправляют обратно предметы, которые они носили непродолжительное время, ссылаясь на закон о защите прав потребителей.

Фото: iStock
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Цифры статистики свидетельствуют о том, что такая "активность" покупателей обходится ритейлерам примерно в 1,5 миллиарда фунтов стерлингов в год. Представители восьми из десяти интернет-магазинов признались, что они "очень обеспокоены" тенденцией покупки и возврата товара через определенный и крайне непродолжительный срок. Исследование, проведенное одной социологической компанией, показало, что более 20 процентов британцев регулярно покупают предметы для использования и последующего возврата, но этот показатель возрастает до 43 процентов для молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет.

При этом возвращенные товары часто имеют признаки износа или повреждения и не могут быть перепроданы, поэтому их измельчают и сжигают или перерабатывают.

Как сообщает The Daily Mail, некоторые "влиятельные лица" даже делают карьеру, заказывая одежду для моделей и через некоторое время отправляя ее обратно.

Бирка R-Turn, разработанная экспертами по безопасности одной из ведущих британских компьютерных компаний, может быть прикреплена к передней части любого предмета одежды - и она настолько велика и очевидна, что покупатель не может носить товар, не снимая метки. При этом ее нельзя будет прикрепить обратно. Если она будет удалена, клиент потеряет автоматическое право на возмещение расходов и возврат товара.

В мире Европа Великобритания
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