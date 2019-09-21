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21.09.2019 00:09
Рубрика: В мире

Десятки человек приготовились к "штурму" "Зоны 51" в Неваде

Текст: Андрей Васильев
Десятки человек приготовились к шуточному "штурму" "Зоны 51" в Неваде, собравшись возле забора этой секретной базы ВВС США, сообщает The Associated Press.

Еще в июле в Facebook прошло мероприятие под названием "Штурм зоны 51: они не смогут остановить всех нас", где более двух миллионов человек выразили готовность стать "идущими" и прийти к воротам базы, где, по легенде, находятся останки инопланетян, которых якобы сбили в конце 1940-х годов американские ВВС. На самом деле, на базе разрабатываются экспериментальные летательные аппараты и системы вооружения для нужд военно-воздушных сил США.

Фото: pixabay.com
Началась прямая трансляция штурма "Зоны 51"

Зона 51 - это территория площадью 5000 квадратных миль, которая действует уже более 60 лет и официально является частью испытательного полигона в Неваде (NTTR). База известна как скрытный и хорошо укрепленный объект, и многие считают, что правительство США использует ее для проведения исследований о существовании и возможных посещениях Земли инопланетянами.

В соцсети описывался план действий "идущих": "Мы все встретимся в туристическом центре Зоны 51 и будем координировать нашу поездку. Если мы побежим, как Наруто, мы сможем двигаться быстрее, чем их пули. Давайте увидим их инопланетян". Наруто Узумаки является звездой японского аниме-сериала. Он бежит спринт с вытянутыми за спиной руками, сообщает thetab.com.

Замысел пользователей соцсети заключался в том, что, если все желающие направятся в "Зону 51" вместе, американские военные не смогут застрелить их всех. И тогда, по логике организаторов, каждый сможет, наконец, "увидеть инопланетян", останки которых, по мнению конспирологов, существуют и находятся на базе.

Фото: EPA-EFE/BEN WENZ
Где могут располагаться российские аналоги "Зоны 51"

В конце концов, мероприятие в этой пустынной зоне было намечено на 22 часов по московскому времени 20 сентября и к базе съехались около сотни человек, в том числе прибывших на трейлерах. Дело в том, что по всей округе существует один мотель на 50 человек и он оказался полностью заполнен еще несколько дней назад. Тем не менее, люди продолжают подъезжать к базе на трейлерах.

Утром у базы собралось около 75 человек, некоторые в оранжевых скафандрах, "инопланетных" масках и шляпах из фольги. Одна молодая женщина нырнула под защитные ворота, пытаясь проникнуть на базу, но была задержана военными. Сообщалось, что еще один мужчина был арестован за мочеиспускание у входа в "Зону 51".

По всей базе, отмечают наблюдатели, размещены знаки, указывающие на то, что это запретная территория: там написано, что правительство США может использовать "смертельную силу", если кто-либо проникнет в эту зону.

Фото: ADVENTURES with Christian / youtube.com
Блогер снял на видео секретную американскую "Зону 51"

Как сообщает The Sun, ожидается, что до 30 000 человек прибудут в крошечные города Рэйчел и Хико на мероприятие, которое началось как интернет-шутка. Впрочем, реально количество "идущих", по расчетам организаторов, не превысит 2,5 тысячи человек. В последний момент инициатор "штурма" Метти Робертс дал понять, что "штурм" может быть перенесен или вовсе отменен, а вместо это в городе Рэйчел состоится концерт с участием малоизвестных групп.

Тем временем представители ВВС относятся к происходящему крайне серьезно: они уже предупредили "охотников за НЛО", что будут открывать огонь на поражение в случае штурма базы. Пресс-секретарь ВВС США Лора МакЭндрюс заявила, что не может подробно рассказать о процедурах, действующих на базе, но посоветовала участникам "штурма" не пытаться совершить нарушение. "[Зона 51] является открытой тренировочной площадкой для военно-воздушных сил США, и мы отговариваем любого попытаться попасть в район, где мы обучаем американские вооруженные силы, - сказала пресс-секретарь. - ВВС США всегда готовы защитить Америку и ее активы".

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