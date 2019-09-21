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21.09.2019 18:12
Рубрика: В мире

Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США

Текст: Александр Саможнев

Два человека погибли, восемь граждан получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе Old Skool Sports Bar & Grill в округе Ланкастер, штат Южная Каролина, сообщает газета The New York Times.

Фото: REUTERS/CHRIS G COLLISON
В Вашингтоне один человек погиб и пятеро ранены в результате стрельбы

По данным полиции, в общей сложности пострадали десять человек. Из них двое погибли, четверо раненых были доставлены по воздуху в медицинский центр, еще четверо получили легкие ранения.

По словам шерифа Барри Фейла, преступник все еще находится на свободе. Полицейский департамент проводит расследование инцидента. "Это очень тяжелое преступление, совершенное на глазах у многих людей", - подчеркнул страж порядка.

В мире США Массовые убийства в США
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