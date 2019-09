Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США

Два человека погибли, восемь граждан получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе Old Skool Sports Bar & Grill в округе Ланкастер, штат Южная Каролина, сообщает газета The New York Times.

По данным полиции, в общей сложности пострадали десять человек. Из них двое погибли, четверо раненых были доставлены по воздуху в медицинский центр, еще четверо получили легкие ранения.

По словам шерифа Барри Фейла, преступник все еще находится на свободе. Полицейский департамент проводит расследование инцидента. "Это очень тяжелое преступление, совершенное на глазах у многих людей", - подчеркнул страж порядка.