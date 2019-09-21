Двое российских военных ранены в Таджикистане психически больным

В Таджикистане двое российских военнослужащих получили ранения в результате нападения на них психически больного мужчины, сообщили РИА Новости в МВД республики.

По данным милиции, двое военнослужащих 201-й российской военной базы в городе Бохтар, находившиеся в увольнении, подверглись нападению психически больного жителя.

Он нанес военным несколько ранений.

Пострадавших доставили в одну из больниц Душанбе. О состоянии их здоровья ничего не сообщается.

По информации МВД Таджикистана, нападавший состоит на учете в психиатрическом диспансере.