Новости

В Парке Горького проходит первый московский экофестиваль 16:04
Притворявшегося пилотом калининградца будут судить за мошенничество 16:03
"Ахмат" упустил победу в игре с "Крыльями Советов" на 94-й минуте 16:00
Экс-президента Румынии Бэсеску признали тайным агентом спецслужб 15:57
В Казахстане десять военных подорвались на полигоне 15:51
В Москве 1 октября стартует осенняя призывная кампания 15:42
В Чечне сгорел крупный мебельный цех 15:34
Минюсту выделили дополнительные средства на зарплаты сотрудникам 15:26
Британские интернет-магазины будут бороться с "серийными покупателями" 15:19
В списке самых высокооплачиваемых рэперов сменился лидер 15:13
В Польше супермаркеты обязали раздавать непроданные товары беднякам 15:08
Последний спектакль Эймунтаса Някрошюса покажут в Москве 15:05
Новые спецверсии автомобилей Lada: первые "живые" фото и цены 15:05
Российский мультфильм "Маша и Медведь" вышел в британский прокат 14:46
Вышел трейлер фильма с Сергеем Безруковым в роли боевого робота 14:36
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа 14:21
Салют посреди дороги: Фура с пиротехникой загорелась под Хабаровском 14:17
Вышел трейлер эротической драмы с Александром Палем "Верность" 14:07
В Петербурге водитель сбил полицейского за вопрос о парковке 13:55
Российский автопром готовится к новому кризису 13:43
Девочку с патологиями из Башкирии направят на операцию в Москву 13:41
Росгвардия начала проверку по факту суицида двух сотрудников 13:14
В Иране анонсировали проведение совместных морских учений с РФ и КНР 12:44
Игорь Петренко сыграет главную роль в премьере Малого театра 12:42
В Махачкале участниками "Цифрового забега" стали около 200 человек 12:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
21.09.2019 15:57
Рубрика: В мире

Экс-президента Румынии Бэсеску признали тайным агентом спецслужб

Текст: Максим Макарычев

Апелляционный суд Бухареста вынес заключение о том, что бывший президент Румынии с 2004 по 2014 годы Траян Бэсеску в годы коммунистического правления в стране был тайным агентом спецслужбы. Секуритате считалась одной из самых могущественных структур безопасности в Восточной Европе, а ее руководитель подчинялся лично главе Румынии Николаэ Чаушеску. Сам Бэсеску все обвинения в свой адрес отрицает и намерен подать жалобу в суд высшей инстанции.

Румынский дипломат погиб при взрыве в Кабуле

Как сообщает издание Balkan Insight, апелляционный суд подтвердил заключение расследования, которое было проведено Национальным советом по изучению архивов тайной полиции Румынии (CNSAS). Эта структура выясняет связь нынешних румынских политиков, бизнесменов, общественных деятелей со спецслужбами коммунистической эпохи с 1948 по 1989 годы. CNSAS тесно сотрудничает с историками и другими экспертами, чтобы установить, какие видные румынские общественные деятели работали на Секуритате или находились под ее наблюдением.

Согласно документам, агенты Секуритате завербовали Бэсеску в 1972 году, когда он учился в академии военно-морского флота. Его досье было уничтожено в 1979 году после того, как будущий президент вступил в ряды Коммунистической партии Румынии. Однако в архивах спецслужб якобы остались микропленки, свидетельствующие о связи Бэсеску с Секуритате. Согласно выводам CNSAS, которая теперь подтверждена судом, Бэсеску работал под кодовым псевдонимом "Петров". Основным аргументом для вынесения обвинения в адрес экс-президента стали некие записи, написанные рукой Бэсеску, в которых он сообщал информацию о своих коллегах и иностранцах, с которыми встречался во время обучения и службы на флоте, где он был капитаном торгового корабля.

Президенты США и Румынии выступили против "Северного потока-2"

Сам 67-летний Бэсеску заявил, что действительно контактировал по роду службы с представителями военно-морской контрразведки, но не знал, что эта служба подчиняется Секуритате.

Любопытно, что сам Бэсеску, который был мэром Бухареста с 2000 по 2004 годы, сделал осуждение коммунистической идеологии и режима Чаушеску в Румынии одним из столпов своего первого президентского срока. По его инициативе парламент Румынии официально осудил коммунистический режим в 2006 году.

В июне 2016 года Бэсеску получил гражданство Молдавии благодаря указу экс-президентом этой страны Николае Тимофти. Однако в январе 2017 года избранный президент Молдовы Игорь Додон лишил Бэсеску молдавского гражданства.

В мире Европа Румыния
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Росгвардия начала проверку по факту суицида двух сотрудников
В Иране анонсировали проведение совместных морских учений с РФ и КНР
МИД Украины опровергает информацию СМИ о давлении Трампа на Зеленского
"Нафтогаз" предложил России новый тариф на транзит газа
Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США