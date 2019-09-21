Экс-президента Румынии Бэсеску признали тайным агентом спецслужб

Апелляционный суд Бухареста вынес заключение о том, что бывший президент Румынии с 2004 по 2014 годы Траян Бэсеску в годы коммунистического правления в стране был тайным агентом спецслужбы. Секуритате считалась одной из самых могущественных структур безопасности в Восточной Европе, а ее руководитель подчинялся лично главе Румынии Николаэ Чаушеску. Сам Бэсеску все обвинения в свой адрес отрицает и намерен подать жалобу в суд высшей инстанции.

Как сообщает издание Balkan Insight, апелляционный суд подтвердил заключение расследования, которое было проведено Национальным советом по изучению архивов тайной полиции Румынии (CNSAS). Эта структура выясняет связь нынешних румынских политиков, бизнесменов, общественных деятелей со спецслужбами коммунистической эпохи с 1948 по 1989 годы. CNSAS тесно сотрудничает с историками и другими экспертами, чтобы установить, какие видные румынские общественные деятели работали на Секуритате или находились под ее наблюдением.

Согласно документам, агенты Секуритате завербовали Бэсеску в 1972 году, когда он учился в академии военно-морского флота. Его досье было уничтожено в 1979 году после того, как будущий президент вступил в ряды Коммунистической партии Румынии. Однако в архивах спецслужб якобы остались микропленки, свидетельствующие о связи Бэсеску с Секуритате. Согласно выводам CNSAS, которая теперь подтверждена судом, Бэсеску работал под кодовым псевдонимом "Петров". Основным аргументом для вынесения обвинения в адрес экс-президента стали некие записи, написанные рукой Бэсеску, в которых он сообщал информацию о своих коллегах и иностранцах, с которыми встречался во время обучения и службы на флоте, где он был капитаном торгового корабля.

Сам 67-летний Бэсеску заявил, что действительно контактировал по роду службы с представителями военно-морской контрразведки, но не знал, что эта служба подчиняется Секуритате.

Любопытно, что сам Бэсеску, который был мэром Бухареста с 2000 по 2004 годы, сделал осуждение коммунистической идеологии и режима Чаушеску в Румынии одним из столпов своего первого президентского срока. По его инициативе парламент Румынии официально осудил коммунистический режим в 2006 году.

В июне 2016 года Бэсеску получил гражданство Молдавии благодаря указу экс-президентом этой страны Николае Тимофти. Однако в январе 2017 года избранный президент Молдовы Игорь Додон лишил Бэсеску молдавского гражданства.